"I piekšā, i pakaļā!" Fredis pajoko par savu "BB Brokastu" kolēģi Ufo
Leģendārā radio rīta šova "BB Brokastu" vadītājs Andris Freidenfelds savā "Facebook" kontā publicējis foto ar savu kolēģi Ufo un klāt pielicis uzjautrinošu parakstu.
"Nekur es no viņa nevaru glābties. I piekšā, i pakaļā." pie foto pierakstījis Fredis.
Fotogrāfijā redzams, ka Fredis saticis savu kolēģi Ufo, bet viņam aiz muguras redzama kolēģis kartona formātā.
Tikmēr savu komentāru par redzēto snieguši arī soctīklu lietotāji.
""Aizmugurē", Freidenfelda kungs, "Aizmugurē"," palabojis kāds lietotājs.
"Viņš jau uz to pakaļu nemaz necierē. Viņš vairāk uz to bildētāju lūrē," saka kāds cits.
"Lai kur viņš būtu, bet jums abiem labi saskan ēterā! Ja vēlos uzlabot noskaņojumu, meklēju SWH LV!" norāda kāda komentētāja.
"Vadātājs piemeties!" norāda cits komentētājs.
"BB Brokastis" jau gadiem ilgi ir neatņemama "Radio SWH" sastāvdaļa, izklaidējot tūkstošiem klausītāju visā Latvijā.
Pēc ilgāka pārtraukuma iemīļotais rīta šovs atgriezās radioviļņos, lai turpinātu savu ceļu jaunajā "Radio SWH LV" stacijā. Šova vadītāji, Ufo un Fredis atkal no jauna modināja klausītājus, lai kopā sāktu dienu uz nedaudz jestrākas nots.
Ufo un Freda vadītais rīta šovs ir dzirdams katru darbadienas rītu no plkst. 6.00 līdz 10.00 Radio SWH LV ēterā, kas no šī gada jūnija skan arī FM frekvencē Rīgā – 100.0 FM.
Atgriešanās motivācija vadītājiem ir atšķirīga, bet vēlme dalīties ar savu pasaules redzējumu un zinātkāri nav mazinājusies. Andris Freidenfelds jeb Fredis atzīst: "Likās, ka nekad vairāk, bet tad mēs atkal sanācām uz radio jubileju – uz pāris dienām. Šogad "nolaidām" veselu jubilejas nedēļu. "Viss ok" – kā saka pie mums Saulkrastos. Tad sekoja piedāvājums iet uz pilnīgi citu staciju – "Radio SWH LV". "Super" – kā saka pie mums Mežciemā! Tā nebūs vecas zupas uzsildīšana, bet gan jauna dauzīšanās. Un kurš teica, ka "veciem zēniem" negribas dauzīties? Mans onkulis reiz skaļi nopirdās un iesaucās: “Ja tev kauns, tad saki, ka es tas biju!” Būs interesanti. Štrunts par bitēm, ka tik pašiem jautri!”
Savukārt Kaspars Upaciers jeb Ufo neslēpj, ka viņam atgriešanās šovā ir izšķiroša, jo: "1) kādam ir tautiešiem jāieskaidro, ka jāsāk kakāt privātmājas pagalmā, lai zagļi domā, ka māju apsargā liels suns; 2) beidzot gribu saprast, vai tiešām ir divu veidu strausi – pelēkie un zilie – un vai tiešām, pelēkie, kad sabīstas, iebāž galvu smiltīs, bet zilie to izmanto; 3) un visu beidzot – kā tas var būt?! Bibliotēkā ienāk zēns un meitene, un viņi ir brāļi."