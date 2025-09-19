VIDEO: zobenvaļi Portugāles piekrastē uzbrūk un nogremdē tūristu jahtu
Sestdien, 13. septembrī, Portugāles krastiem noticis neparasts incidents – zobenvaļu bars netālu no Fonte da Telha pludmales uzbruka un nogremdēja tūristu jahtu.
Portugāles Nacionālā jūras pārvalde informēja, ka izsaukumu saņēmusi pusdienlaikā. Glābēji no Kaškaišas stacijas un Lisabonas ostas kapteiņa biroja devās palīgā. Notikuma brīdī uz jahtas atradās pieci cilvēki, kuri laimīgā kārtā tika izglābti no transporta līdzekļa, neilgi pirms jahta nogrima.
Aculiecinieki norādīja, ka redzējuši četrus zobenvaļus, bet viens no kuģu kapteiņiem ziņoja, ka kuģa stūrei uzbrucis tikai viens dzīvnieks. Jāpiemin, ka tajā pašā dienā zobenvaļi uzbruka arī citam kuģim pie Kaškaišas līča. No tā tika evakuēti četri cilvēki, kuri notikušajā incidentā necieta.
Kopš 2020. gada maija pētnieki fiksējuši vairākus līdzīgus gadījumus pie Ibērijas pussalas, kad zobenvaļi taranējušas jahtas un kuterus. Eksperti vēl meklē skaidrojumu šādai dzīvnieku rīcība - daži to skaidro ar zobenvaļu rotaļīgo dabu, bet citi norāda, ka tā ir apzināta agresija.