“Es tiku apmuļķots”: aktieris Šons Penns atklāj detaļas par tikšanos ar Putinu
Aktieris Šons Penns pastāstījis par laiku, kad kopīgi ieturēja maltīti ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, sakot, ka viņš ticis “apmuļķots” no strīdīgā politiķa.
Viesojoties raidījumā Džimija Kimela šovā 65 gadus vecajam aktierim un režisoram tika parādīta fotogrāfija, kurā viņš redzams kopā ar Putinu, un aktieri Džeku Nikolsonu. Attēlā viņi sēž pie galda kopā ar citiem. Raidījuma vadītājs Džimijs Kimels pajokoja, ka Putins izskatoties it kā grasītos “saindēt” Pennu.
Atceroties šo brīdi, Penns skaidroja, ka tas noticis laikā, kad viņš un Niklsons 2001. gadā Maskavas Starptautiskajā kinofestivālā reklamējuši savu filmu “The Pledge”. Putins, kuru Penns nosauca par “to lietu”, piedalījies kādās vakariņās, kurās atradās arī viņi.
Saruna notikusi ar tulka palīdzību, tomēr Penns uzsvēra: “Viņš skaidri saprot un runā vairāk angliski, nekā izliekas.”
Galvenā sarunas tēma bijusi tēvu loma. Pennam no laulības ar aktrisi Robinu Raitu ir divi bērni — meita Dilana (34) un dēls Hoppers (32). Arī Putinam ir vismaz divas meitas, lai gan par citiem bērniem nekas nav zināms. Penns atcerējās, ka pie galda bijuši ap 20 cilvēku, un visi uzmanīgi vērojuši sarunu starp Putinu un Nikolsonu. Viņš nebija pārliecināts, vai Putins bija viņa darbu fans, taču “skaidri bija Džeka fans”.
Penns norādīja, ka tikšanās notikusi tikai pāris nedēļas pēc tam, kad toreizējais ASV prezidents Džordžs V. Bušs bija sacījis: “Es ielūkojos viņa acīs un jutu, ka varu viņam uzticēties.” Penns piebilda: “Es arī tiku apmuļķots. Es sajutu kaut ko patiesu.”
Turpinot viņš atsaucās uz Putina iebrukumu Ukrainā: “Tagad mēs zinām, ka viņš ir gatavs nolaupīt 30 000 bērnu, nogalināt neskaitāmus cilvēkus un mācīt šiem bērniem ienīst savus vecākus un savu valsti.”
Penns kopš kara sākuma ir aktīvs Ukrainas atbalstītājs. 2023. gadā viņš izdeva dokumentālo filmu “SUPERPOWER” par kara gaitu, kas sākotnēji bija paredzēta kā portrets par Volodimira Zelenska pārtapšanu no komiķa par līderi. Viņš sacīja: “Mēs sākām ar nodomu izstāstīt vieglu stāstu par komiķi, kurš kļuvis par Ukrainas prezidentu, bet kļuvām par lieciniekiem vēsturiska līdera un viņa tautas cīņai par brīvību. Kad ienāc valstī ar tik neticamu vienotību, tu saproti, kas mums [ASV] pietrūkst.”
Vēlāk Penns tikās ar Zelenski un uzdāvināja viņam vienu no saviem “Oskariem”: “Tas ir tikai simbolisks, muļķīgs žests, bet, ja šis būs pie tevis, es jutīšos stiprāks cīņām. Kad uzvarēsi, atved to atpakaļ uz Malibu.”
Vēlāk viņš atklāja, ka ideja radusies pēc 2022. gada “Oskariem”, kad ceremonijā dominēja Vils Smits, kurš iesita Krisam Rokam, un akadēmija atteicās dot vārdu Zelenskim. “Es nodomāju — nu tad es atdošu savus “Oskarus” Ukrainai. Tos var izkausēt un pārvērst lodēs, ar kurām šaut krievus.”
2022. gada septembrī Krievijas Ārlietu ministrija Pennu iekļāva sarakstā ar personām, kurām aizliegts ieceļot Krievijā. Tajā nonāca arī aktieris Bens Stillers, kurš, tāpat kā Penns, publiski atbalsta Ukrainu.