"Radio SWH TV" atklāšanas pasākums "Wellton Riverside SPA hotel"; 18.09.2025
"Radio SWH TV" jestrā ballītē nosvin ienākšanu jaunā mediju saimē. FOTO
Šā gada aprīlī AS "Radio SWH" paziņoja, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā ir ieguvusi tiesības izplatīt televīzijas programmu virszemes apraidē visā Latvijas teritorijā.18. septembrī "Wellton Riverside SPA Hotel" Rīgā notika jaunā "Radio SWH TV" atklāšanas pasākums.
Pavasara paziņojumā bija teikts, ka jaunizveidotais televīzijas kanāls pievienosies AS “Radio SWH” grupas sešām radiostacijām un interneta portālam. “Radio SWH TV” galvenais fokuss būs radio satura atspoguļojums video formātā, radot jaunu platformu un radio patērēšanas veidu Latvijā. Kanāls būs informatīvi izklaidējošs, tas apvienos audio un video saturu vienotā televīzijas pieredzē, piedāvājot skatītājiem unikāli veidotu programmu, kas vienlaikus ir izzinoša, izklaidējoša un pieejama bez maksas.
Programmas pamatu veidos jau pazīstamu “Radio SWH” un “Radio SWH LV” raidījumu vizuālās versijas, oriģināli kultūras, mūzikas, sporta un dzīvesstila raidījumi, kā arī neatkarīgo producentu veidoti podkāsti. Programmā iekļauti arī ziņu izlaidumi, kurus nodrošina AS “Radio SWH” ziņu dienests.
“Es savus labākos jaunības gadus pavadīju televīzijā. Sāku no pašas apakšas un tā līdz pašai spicei. Izaicinot sevi, to pašu no pirmās dienas izdarīju ar Radio SWH. Tagad pienācis īstais briedums, kad abas manas mīlestības – radio un TV – būs iespējams savienot. Es nekad necerēju, ka šāda diena varētu pienākt! Latvijā viss ir iespējams!” par “Radio SWH TV” nozīmīgumu toreiz stāstīja AS “Radio SWH” vadītājs Jānis Šipkēvics.
Skatītājiem darbadienu rītos būs iespēja sekot līdzi leģendāro humoristu Ufo un Freda rīta šovam “BB Brokastis” un ētera personību Sandas Dejus un Kaspara Breidaka rīta šovam “Tik Tik Tik”. Par sporta aktualitātēm stāstīs sporta žurnālisti Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks, savukārt personību raidījumu “Ar dziesmu par dzīvi” turpinās vadīt Jānis Šipkēvics, Inese Vaikule un Pauls Timrots. Programmā tiks iekļauti vēl citai aizraujoši raidījumi ar Latvijā atpazīstamām ētera personībām.
“Radio SWH TV” apraide tiks nodrošināta 24/7 režīmā gan bezmaksas virszemes televīzijā, gan digitālajā televīzijā un aplikācijās, gan tiešsaistes platformās – play.radioswh.lv un “Radio SWH” mobilajā lietotnē. Kanāls būs pieejams skatītājiem Latvijā un diasporai visā pasaulē. Šis būs pirmais televīzijas kanāls Latvijā, kas apvieno radio dinamiku ar televīzijas vizuālo pieredzi, vienlaikus nodrošinot skatītājiem interaktīvu iesaisti un iespēju būt daļai no satura veidošanas procesa ne tikai radio, bet arī televīzijas ēterā.