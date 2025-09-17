Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Sīmaņa aiziešanas poēzija, šokējoši atklāti stāsti "ērkšķu šovā", Longorija Spānijā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" jaunās sezonas sākumu, filmu "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis", dokumentālu ceļojumu "Eva Longoria: Searching for Spain".
Caur atkarību un vardarbības purvu uz labāku dzīvi
Ar skaudriem dzīvesstāstiem un cerībām uz labāku nākotni klāt sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" septītā sezona.
Kā atklāj projekta veidotāji, dalībnieces piedzīvojušas vardarbību, bijušas spiestas cīnīties par izdzīvošanu, pārkāpušas likumu, cietušas no atkarībām un pat zaudējušas bērnu aprūpes tiesības, bet nu ir gatavas mainīt savu dzīvi. Viņas apmeklēs nodarbības, piedalīsies dažādās aktivitātēs, gūs psiholoģisku atbalstu, kā arī ekspertu vadībā iegūs noderīgas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un personības pilnveidošanu. Kā dalībnieču stiprais atbalsta plecs kalpos raidījuma ilggadējais vadītājs Jānis Bukums, kā arī projektā atgriežas raidījuma vadītāja Liene Stepena, lai ar savu pieredzi un empātiju palīdzētu dalībniecēm pārdzīvot grūtības un sasniegt savus mērķus. Tāpat skatītāji satiks arī jau iemīļotos kemperu šoferus un meiteņu atbalsta personas Mārtiņu un Gati.
Dalībnieču kompānija ir raiba – skatītāji iepazīs Janu, kura vēlas kontrolēt savu agresiju un atgūt bērnu aprūpes tiesības, 36 reizes sadurto alkoholiķi Olgu, narkotiku atkarību piedzīvojušās Daci un Evelīnu, dzīves salauzto Evitu, kā arī alkoholiķes Ilzi un Guntu. Tāpat skatītāji iepazīs ratiņkrēslā esošo Egiju, kura piedzimusi ar bērnu cerebrālo trieku un līdz pat 30 gadu vecumam turēta ieslodzīta mājās un mērdēta badā, funkcionālo alkoholiķi Inesi, kura neatzīst savu atkarību, no vardarbības cietušo Kseniju, savulaik smagi piekauto Elīnu, kā arī Lauru, kura vairāk par visu vēlas atgūt savus bērnus.
"Tet", kanāla "360" un "JUMP Studio" veidotais šokējoši atklātais raidījums "Caur ērkšķiem uz..." iemantojis ne tikai plašu fanu loku un rezonansi sabiedrībā, bet arī sniedzis praktisku atbalstu desmitiem grūtībās nonākušu sieviešu no visas Latvijas. "Tet" televīzijas skatītāji jauno sezonu var sākt skatīties jau tagad. Savukārt televīzijas kanālā "360" dalībnieču apņēmības pilnais ceļš uz jaunu dzīvi būs skatāms no 18. septembra katru ceturtdienu pulksten 21.15.
Aiziešanas poēzija
Haralds Sīmanis bija unikāla un neatkārtojama balss Latvijas kultūrtelpā.
Viņš bija pašizteiksmes mākslinieks, kurš ar savu dziedājumu un mūziku pārkāpa laika, politikas un žanru robežām. Režisores Dzintras Gekas filma "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" ir dzīvības un aiziešanas poēzija. Stāsts par cilvēku, kurš neiekļāvās sistēmās, bet iemiesoja brīvību mūzikā, dzīvē un klusumā.
Filmu "Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis" skatieties "Tet" televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Longorija un Spānija
"Eva Longoria: Searching for Spain" ir dokumentāls ceļojums, kurā aktrise Eva Longorija pēta Spānijas daudzveidību.
Viņa apmeklē dažādus reģionus, tostarp Barselonu, Andalūziju, Madridi un Basku zemi, iepazīstot vietējos ēdienus un kultūras tradīcijas. Katrā sērijā aktrise ne tikai degustē ēdienus, bet arī tiekas ar šefpavāriem un vietējiem iedzīvotājiem, lai izprastu reģionu garšu stāstus. Seriāls izceļ Spānijas virtuves attīstību no vienkāršiem lauku ēdieniem līdz pasaules līmeņa gastronomijai. Tas ir vizuāli krāšņs un emocionāli piesātināts ceļojums, kas apvieno ēdienu, kultūru un personīgo pieredzi.
Seriālu "Eva Longoria: Searching for Spain" skatieties "Tet" televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".