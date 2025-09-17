Alla Pugačova pirmo reizi izteikusies par savas meitas iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā
Atklātā intervijā popmūzikas dīva Alla Pugačova pirmo reizi izteikusies par savas meitas Kristīnas Obrakaites iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā.
Jau ziņots, ka Alla Pugačova Ukrainā trimdā dzīvojošajai žurnālistei Katerinai Gordejevai sniegusi savu atklātāko interviju pēdējo septiņu gadu laikā. Pugačova tika izjautāta par viņas aizbraukšanas apstākļiem no Krievijas 2022. gadā, attieksmi pret pašreizējo Krievijas varu, kā arī par dažādu dziesmu tapšanas vēsturi un attieksmi pret nāvi. Tāpat viņa sniegusi komentāru par savas meitas, krievu-lietuviešu dziedātājas Kristīnas Orbakaites iekļaušanu Latvijas melnajā sarakstā.
Šogad Alla ar saviem bērniem un vīru Maksimu Galkinu Latvija uzturējās ilgāk, taču pauda skumjas, ka vecākā meita Kristīna Orbakaite un viņas mazmeita nevarēja viņas apciemot. Taču dziedātāja norādīja, ka saprot Latvijas varas iestāžu lēmumu iekļaut viņas meitu "melnajā sarakstā".
"Protams, tā ir dīvaina situācija, lai gan es to saprotu. Valstī valda nemiers, un ir saprotams, kāpēc [šāds lēmums tika pieņemts]. Valdība vēlas parādīt cilvēkiem, kā viņi aizsargā savas valsts drošību. Kristīna vienkārši paklupa aiz izstieptas kājas, lai gan, protams, tas nav pareizi, jo viņa ir Eiropas Savienības pilsone. Šī nav viņas problēma, bet gan tās valsts [Krievijas] problēma, kas pastāvīgi rada šo nemieru," prātoja dziedātāja.
Kad žurnāliste vaicāja, vai Pugačova par notikušo izjūt aizvainojumu pret Latviju, viņa atbildēja sekojoši: "Par to varētu apvainoties! Viņi man neļāva satikt savu mazmeitu Latvijā, bet es "Instagramā" redzu, kā viņa ceļo kopā ar Kristīnu, un tas ir tik skaisti. Laikam pārvarēšu dažas barjeras un tomēr lidošu uz Ameriku, lai viņus apciemotu," pauda Pugačova.
Jau ziņots, ka Krievijas estrādes zvaigznes Allas Pugačovas meitai - krievu-lietuviešu dziedātājai Kristīnai Orbakaitei liegta ieceļošana Latvijā. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) lēmumu mūziķi iekļaut "melnajā sarakstā" pamatoja ar drošības dienestu bažām. Valsts drošības dienesta (VDD) vērtējumā, Krievijas agresiju atbalstošu personu uzstāšanās Latvijā nav atbilstoša Latvijas nacionālās drošības interesēm, jo var veicināt starpetnisko spriedzi Latvijas sabiedrībā.
Jāpiebilst, ka vien pusgadu pēc Krimas aneksijas Orbakaite anektētajā Ukrainas daļā uzstājās ar koncertu. Tāpat viņa piedalījusies dažādos Krievijas propagandas pasākumos. Pati dziedātāja savu nostāju par jau vairāk nekā 3 gadus ilgstošo Krievijas asiņaino invāziju Ukrainā publiski nav paudusi, tāpat viņa nav nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā.