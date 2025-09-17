Princis Harijs vēl vairāk uzkurina karalisko strīdu, paziņojot, ka neko nenožēlo
Tikai dažas dienas pēc tam, kad princim Harijam tika dota iespēja tikties ar savu tēvu, viņš ne vien atteicās no iespējas smalkjūtīgi atvainoties, bet arī no jauna sāka sarunu par “patiesību”.
Princis Harijs paliek nelokāms savos asajos pārmetumos, ko viņš veltījis ģimenei savā atmiņu grāmatā “Liekais” (“Spare”) un “Netflix” seriālā “Harijs un Megana”. Intervijā ar Lielbritānijas laikrakstu “The Guardian”, kad viņam jautāja, vai viņš nožēlo kaut ko no publiskajiem uzbrukumiem ģimenei, Harijs atbildēja tieši: “Mana sirdsapziņa ir tīra.”
Pārsteidzoši, viņš šo interviju sniedza mazāk nekā 24 stundas pēc tam, kad tēvs, par spīti vecākā dēla Viljama un sabiedrības vairākuma viedoklim, bija uzaicinājis Hariju uz pēcpusdienas tēju Londonas rezidencē, tādējādi pārtraucot 19 mēnešus ilgušo nesatikšanos.
No karaļa puses bija gaidīts, ka pēc tikšanās Harijs izvairīsies no publiskiem komentāriem par ģimeni un kādu laiku ieturēs klusumu šajā jautājumā. Par prinča jaunāko interviju karaļnama reakcija nav sekojusi.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Harijs, kurš jau maijā saniknoja karaļa padomniekus, kad BBC intervijā sacīja, ka nezina, cik ilgi viņa tēvam vēl atlicis dzīvot, intervijā atkal netieši norādīja uz monarha nopietno veselības stāvokli, sakot, ka nākamajā gadā “galvenā uzmanība patiešām jāvelta manam tēvam”.
Harija izvēle atkal publiski paust savu aizvainojumu pret ģimeni, visticamāk, tiks traktēta kā nepielūdzams pierādījums – jo sevišķi prinča Viljama un karaļa galvenā padomnieka sera Klaiva Aldertona skatījumā –, ka tikšanās ar viņu bija kļūda.
Kad “The Guardian” žurnālists Harijam jautāja, vai viņš nožēlo grāmatas uzrakstīšanu vai “Netflix” seriālu, kurā princis apsūdzēja karaļnamu rasismā un izjauca attiecības ar brāli, kritizējot Viljama sievu Ketrīnu, Harijs atbildēja: “Zinu, ka mana atklātība kaitina dažus cilvēkus un ir pretrunā ar viņu stāstīto. Grāmata? Tā bija kā daudzu jau zināmo stāstu labojums. Viena versija jau bija izskanējusi, un to vajadzēja precizēt.”
Viņš piebilda: “Es nepiekrītu, ka mazgāju netīro veļu publiski. Vēstījums bija smags, bet es to pasniedzu vislabākajā iespējamajā veidā. Mana sirdsapziņa ir tīra.”
Princis Harijs ierodas negaidītā vizītē Ukrainā 2025. gada 12. septembrī
Mediju eksperti viņam visticamāk būtu ieteikuši izvairīties no šādu jautājumu atbildēšanas, jo prinča izteikumi pilnībā aizēnojuši vērtīgo darbu, ko viņš veica, viesojoties Ukrainā un sniedzot atbalstu ievainotajiem karavīriem.
Harija apliecinājums tam, ka viņš neko nenožēlo, no jauna atgādina par grāmatā paustajām apsūdzībām, ko princis veltīja karaliskajai ģimenei – tostarp par Kamillas gatavību “iet pāri līķiem”, lai kļūtu par karalieni, Viljama fizisko uzbrukumu viņam Notingemas kotedžā, Ketrīnas pamudinājumu uzvilkt nacista kostīmu un Kamillas izvēli “upurēt viņu uz sava PR altāra”.
Harijs no jauna uzkurinājis arī konfliktu ar britu presi, lai gan pēdējās dienās bija baudījis netipiski siltu attieksmi. Pat pret princi ierasti nelabvēlīgi noskaņotais “Daily Mail” bija publicējis rakstus, kuros uzsvēra, cik patīkami bijis redzēt viņu atgriežamies sabiedriskajā dzīvē Apvienotajā Karalistē.
Harijs apsūdzēja atsevišķus mediju pārstāvjus par meliem, ka viņš esot “nomākts” un “nesmaida”. “Viņi izliekas zinām, ko es domāju un kā es jūtos. Viņi kļūdās. Daļa britu plašsaziņas līdzekļu grib ticēt, ka esmu nelaimīgs, bet tā nav. Esmu ļoti apmierināts ar to, kas es esmu, un man patīk dzīve, ko dzīvoju.”
Tajā pašā laikā princis atzina, ka pēdējie četri gadi bijuši “ļoti strespilni” tiesvedības un “sāpīgo atklāsmju” dēļ. Viņš sacīja, ka seko sievas padomam “turēties pie patiesības”, piebilstot: “Kurš gan būtu tik muļķīgs, lai melotu?”
Šis paštaisnais komentārs, visticamāk, izraisīja smīnu, jo atmiņā vēl ir epizode, kad Megana TV intervijā apgalvoja, ka viņi ar Hariju salaulājušies slepeni dārzā dažas dienas pirms oficiālās ceremonijas Vindzorā. Pavisam drīz pēc tam Kenterberijas arhibīskapam Džastinam Velbijam nācās to publiski noliegt.
Harijs, šķiet, vēlreiz apliecinājis savu spītību. Viņš domājams, devies vizītē pie Volodimira Zelenska, par spīti Lielbritānijas valdības skaidri paustajām vēlmēm. “The Guardian” raksta, ka Harijs uz stundu nozudis, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu. “Lielbritānijas valdība bija darījusi Zelenskim zināmu, ka labāk būtu, ja šī tikšanās nenotiktu. Tā vismaz tika runāts diplomātiskajās aprindās. Valdīja uzskats, ka dumpīgajam princim dot platformu nebūtu prātīga rīcība dienā, kad Kijivā uzturējās arī jaunā Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere,” informē izdevums.