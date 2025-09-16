Pirms Ziemassvētkiem lasītājus sasniegs Leldes Kovaļovas jaunais romāns “Stalkere”
Gada nogalē grāmatnīcu plauktus papildinās pašmāju rakstnieces Leldes Kovaļovas jaunākais romāns “Stalkere”.
“Jau šī gada nogalē pie jums nonāks mans jaunākais romāns Stalkere. Tas noteikti būs pieejams pārdošanā pirms Ziemassvētkiem,” sociālajos tīklos paziņo Lelde.
“Biju ļoti iedvesmota par romāna Klusie kaimiņi atzinību lasītāju vidū, un neilgi pēc tā iznākšanas pie manis ‘ieradās’ stāsts, kuru pabeidzu rakstīt vien dažas dienas pirms filmas Ķīlnieki uzņemšanas sākuma. No sirds pateicos saviem lasītājiem par nerimstošo uzticību,” klāsta rakstniece.
Lelde iepazīstina arī ar jaunās grāmatas sižetu, norādot: “Eva Ansone dzīvo šķietami mierīgu dzīvi kopā ar vīru un diviem bērniem klusā privātmāju rajonā. Taču miers sabrūk brīdī, kad ģimenes māju vakaros sāk novērot kāda sveša sieviete. Skatieni aiz loga pārtop dīvainos vēstījumos, kas kļūst arvien draudīgāki un pārvēršas bīstamā spēlē, kuras noteikumus nosaka pati vajātāja.”
“Kopā ar izdevniecību Zvaigzne ABC noteikti paziņosim par romāna tirdzniecības sākumu. Ļoti priecāšos atkal tikties ar jums romāna lappusēs,” piebilst rakstniece.