Cilvēki nevar vien beigt runāt par Margo Robijas "lielo, drosmīgo, skaisto" caurspīdīgo kleitu
“Tikai iedomājieties, cik uzmanīgi jāiet, jāapsēžas, jāstāv un jāelpo… šajā kleitā,” sajūsmināti par Margo Robijas tērpa izvēli un tā nevainojamo pasniegšanas veidu ir aktrises fani.
Margo Robija atkal apbūrusi visus ar savu publisko iziešanu.
Ir pagājis krietns laika sprīdis kopš pēdējās reizes, kad redzējām Margo uz sarkanā paklāja. 2023. gadā fenomenālus pasākumus guva filma “Bārbija” un aktrise piedalījās neskaitāmos pirmizrāžu un reklāmas pasākumos visā pasaulē. Savukārt pēc tam Margo pievērsās ģimenes dzīvei un 2024. gadā oktobrī kļuva par māmiņu savam pirmdzimtajam dēlam.
Margo Robija filmas “A Big Bold Beautiful Journey” pirmizrādē Londonā
Pēc nelielā pārtraukuma Margo Robija atkal ir atgriezusies kino un parūpējusies, lai atkalredzēšanās ar saviem skatītājiem būtu spilgta un atmiņā paliekoša.
Šā gada 10. septembrī vairākām “Oskara” balvām nominētā aktrise un producente ieradās Londonā uz pirmizrādi savai jaunākajai filmai “A Big Bold Beautiful Journey”, un pieteica sevi ļoti drosmīgi.
Saviesīgo pasākumu Margo apmeklēja kopā ar kolēģi Kolinu Farleu. Aktrise bija izvēlējusies caurspīdīgu kleitu ar krāsainu pērlīšu izšuvumiem no “Armani Privé” 2025. gada pavasara/vasaras augstās modes kolekcijas.
Iespējams, ka viņa šādi vēlējās pagodināt nesen mūžībā aizgājušo modes dizaineru Džordžo Armani, kurš nomira 4. septembrī 91 gada vecumā.
Apskatīsim tuvāk detaļas:
Kleita maz atstāja iztēlei un parādīja, cik nevainojams ir aktrises ķermenis arī pēc bērniņa iznēsāšanas. Savu koptēlu Margo bija papildinājusi ar “Aquazzura Love Struck 105” sudrabainām augstpapēžu siksniņkurpēm.
Ja domājat, ka tērpa priekšpuse bija gana atklāta un drosmīga, tad pagaidiet, līdz ieraudzīsiet kleitas mugurpusi.
Ar elegantā mezglā saņemtiem matiem un uzmanību piesaistošiem akcentiem tērpa mugurpusē, Margo joprojām ir sarkanā paklāja pavēlniece un tīmekļa lietotāji tam pilnībā piekrīt.
“Viņa atgriežas skaistāka kā jebkad,” rakstīja viens lietotājs.
“Oho!” rakstīja cits. “Tikai iedomājieties, cik uzmanīgi jāiet, jāapsēžas, jāstāv un jāelpo… šajā kleitā! Satriecoši labi pasniegts tērps, kundze!!”
Citi apbrīnoja kleitas detaļas un krāšņos pērlīšu izšuvumus uz caurspīdīgā auduma.
Taču daudzi cilvēki nespēja slēpt savu apmulsumu par to, cik atšķirīgi uz sarkanā paklāja izskatās abi galveno lomu aktieri. Margo caurspīdīgā “kailā kleita” uzkrītoši kontrastēja ar Kolina Farela izvēli uz pasākumu ierasties lietusmētelī.
Kāds tīmekļa lietotājs neatturējās un pajautāja: “Vai tur ir karsti vai auksti?” un cits steidzās paskaidrot, ka uz sarkanā paklāja vienmēr ir “kailas sievietes” un “pilnībā apsegtie vīrieši”.
Atbilde: bija auksti.
Kādas ir jūsu domas par Margo Robijas kleitu?