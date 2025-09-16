Karaļnama eksperts par to, ka prinča Harija atgriešanās ģimenē ir "slikta zīme" monarhijai
Karaļa Čārlza un prinča Harija tikšanās trešdien Klārensa namā pie tējas tases ir pirmais solis ceļā uz izlīgumu, tā apgalvo iekšējās informācijas avoti. Taču karaļnama ekspertam ir cits viedoklis par to, ko monarhijai nesīs Harija atriešanās ģimenē.
Izdevuma “Daily Mail” redaktors Ričards Īdens raidījumā “Palace Confidential” pauda daudz pesimistiskāku viedokli par prinča Harija un karaļa Čārlza atkalredzēšanos. “Protams, es saprotu tēvu, kurš vēlas satikt savu dēlu. Kurš gan to negribētu?” savu viedokļa izklāstu iesāka Īdens. “Taču problēma ir tā, ka viņš nav tikai tēvs – viņš ir mūsu valsts galva. Un es uzskatu, ka Harijs un Megana ir sliktas ziņas karaliskajai ģimenei.”
“Mēs atkal un atkal esam redzējuši, ka viņiem nevar uzticēties – viņi izmanto savus karaliskos sakarus un, manuprāt, nebūtu pārlieku paranoiski sacīt, ka viņi vēlas būt alternatīvā karaliskā ģimene. Viņi vēlas aizstāt princi Viljamu un Ketrīnu kā galvenos karaļnamā un apdraud viņu autoritāti.”
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Īdens atzīmēja, ka aizvadītajā nedēļā Velsas princis un princese bija uzņēmušies garu pienākumu sarakstu: no atsevišķas spēļu apmeklēšanas Sieviešu regbija pasaules kausā līdz kopīgai vizītei Sieviešu institūtā Saningdeilā, Bērkšīras grāfistē.
Ričards Īdens pieļāva, ka Harijs “ar to ir sacenties”. “Tā bija kā sava veida karalisko pasākumu nedēļa,” viņš sacīja. “Harijs vienmēr atgriežas, lai piedalītos “WellChild” apbalvošanas ceremonijā, bet šogad viņš to apvienoja arī ar citiem pasākumiem, tādējādi radot iespaidu par karalisko pienākumu nedēļu. Es uzskatu, ka tas ir bīstami. Tas noteikti nav mūsu monarhijas ilgtermiņa interesēs.”
Raidījumā Īdenam pievienojās vadītāja Džo Elvina un “Daily Mail” vadošais redaktors Ričards Kejs, kurš ieguva Gada karaļnama reportiera titulu par princeses Diānas nāves atspoguļojumu 1997. gadā.
Papildinot diskusiju, Kejs sacīja: “Es piekrītu visam, ko saka Ričards, taču uzskatu, ka šķelta karaliskā ģimene – kāda tā ir šobrīd, kad princis dzīvo okeāna otrā krastā – ilgtermiņa stabilitātei nenāk par labu.”
“Tas nepārprotami atgādina notikumus ar karali Džordžu VI un viņa brāli Vindzoras hercogu, kurš atteicās no troņa un nākamos deviņpadsmit gadus pildīja “pseido” karaliskus pasākumus. Par laimi, tie pārāk daudz netraucēja Vindzoru nama darbībai šeit.”
“Taču Harijs bija, un iespējams joprojām ir, populārs jauns cilvēks daudzviet pasaulē. Es domāju, ka Čārlzs apzinās, ka šī popularitāte nākotnē var kļūt par problēmu, ja vien Harijs netiks kaut kādā veidā iesaistīts karaļnamā. Tas ir jāpanāk visas ģimenes kopīgu interešu vārdā.”
Raidījuma vadītāja Džo Elvina norādīja uz to, ka ir cilvēki, kuri stingri uzskata, ka britu karalim vairs nekad nevajadzētu runāt ar princi Hariju. Atbildot uz to, Kejs sacīja: “Čārlzs ir tēvs, monarhs un kristietis. Kristietībā liela nozīme ir piedošanai, un Harija pieņemšana būtu ļoti cēla, kā arī dziļi kristīga rīcība.”