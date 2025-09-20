Džūlija Robertsa atklāj, ka bijusi stingra mamma, un paskaidro iemeslu
Aktrise Džūlija Robertsa atklājusi, ka viņas bērni mobilos tālruņus savulaik saņēmuši krietni vēlāk nekā vienaudži, un paskaidrojusi, kāpēc.
Holivudas dīva Džūlija Robertsa (57) ļoti sargā savus bērnus no nevajadzīgas publicitātes, un tikai retu reizi ļauj ieskatīties savā ģimenes dzīvē. Nesen aktrise sniegusi interviju žurnāla “72 Magazine” pirmajam numuram un atklājusi, ka saviem trim bērniem bijusi stingra mamma. Abi ar vīru kinooperatoru Deniju Moderu (56) vēlējušies ieaudzināt viņiem vērtības un bijuši vienos uzskatos par dažiem stingriem noteikumiem.
Robertsa pastāstījusi: “Viņi bija vieni no pēdējiem bērniem savā draugu lokā, kas saņēma mobilos tālruņus un citas līdzīgas lietas.” Aktrise arīdzan atklāja, ka atvasēm bijusi ierobežota pieeja internetam.
“Kad viņi bija mazāki, mēs ar Deniju noteikti tikām uzskatīti par stingriem vecākiem. Nevar teikt, ka mēs uzstādījām dzelzs likumus, taču bijām noteikuši skaidras robežas, kas nekad nemainās,” viņa sacīja.
Robertsai un Moderam ir trīs bērni – divdesmit gadus veci dvīņi Heizela un Fineuss, un 18 gadus vecs dēls Henrijs.
Aktrise atklāja, ka par noteikumiem bērniem jau iepriekš bija stingri vienojušies abi ar vīru: “Nebija tā, ka tu vari pajautāt man, saņemt atbildi un tad aiziet pie tēta un saņemt citu atbildi. Tā pie mums nenotika. Un nekad nenotiks.”
Džūlija Robertsa ar vīru Deniju Moderu
"Es domāju, ka tieši tas rada stabilitāti, kas vēlāk ļauj viņiem justies droši, jo ir šī nemainīgas mīlestības un drošības pasaule, kas pastāv bez nosacījumiem," paskaidroja Robertsa.
Tajā pašā intervijā filmas “Notinghila” aktrise zvaigzne sacīja, ka viņa un Moders kā vecāki vēlas, lai bērni augtu ar vērtībām. “Mēs ar Deniju patiešām esam vienoti savās pamatvērtībās un vienmēr tādi esam bijuši.”
Džūlija Robertsa ar bērniem
Holivudas zvaigzne Džūlija Robertsa ar bērniem Finu, Heizelu un Henriju.