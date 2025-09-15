"Netflix" skatītāji atklājuši "desmitgades labāko filmu" un nevar no tās atrauties
“Netflix” fani apgalvo, ka viņi ir atraduši filmu, kas viņuprāt ir viena no labākajām pēdējo desmit gadu laikā, pēc tam, kad kāds “TikTok” satura veidotājs pievērsis uzmanību šim ekranizējumam savā nesenajā ierakstā. Filmas garums ir tikai nedaudz vairāk par 90 minūtēm.
Filmu entuziasts nosaucis vienu no "labākajām filmām" pēdējā desmitgadē, un tagad to var noskatīties platformā “Netflix”. Straumēšanas vietnes ir pilnas ar lieliskām filmām un TV seriāliem, kas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, ir pieejami viena pogas spiediena attālumā.
Bet, ja izvēle ir tik neaptverami milzīga, kā izvēlēties, ko skatīties? Sociālie mediji kļuvuši par pieturas vietu, kur izlasīt jaunākās atsauksmes, savukārt daži “TikTok” lietotāji ir ieguvuši ievērojamu sekotāju pulku, iesakot savas mīļākās filmas. EccyReviews, kam ir vairāk nekā 350 300 sekotāju, nesen dalījies ar to, ko viņš uzskata par "vienu no labākajām filmām desmitgadē", un video līdz šim ir ieguvis vairāk nekā 1300 novērtējumu ar “patīk”.
2024. gadā izdotās drāmas "Hard Truths" scenārija autors un režisors ir Maikls Lī. Filmā redzami tādi aktieri kā Marianna Žana-Baptista, Mišela Ostina un Deivids Vēbers. Filmas darbība risinās Londonā un stāsta par depresiju nomocītas sievietes attiecībām ar savu māsu.
Nacionālā filmu apskates padome šo kinolenti iekļāva desmit labāko 2024. gada neatkarīgo filmu skaitā, savukārt Marianna Žana-Baptista bija nominēta Labākās aktrises kategorijā Kritiķu izvēles balvai, britu kinoakadēmijas balvai BAFTA, kā arī “Gotham” godalgai. Vietnē IMDB šī filma novērtēta ar 7,2 ballēm no 10.
Nesenais “TikTok” video atklāja, kāpēc šī filma ir vislieliskākā, ko skatīties tieši tagad.
Ziņas radītājs teica: "Tātad, “Netflix” tikko izlaidis vienu no labākajām filmām desmitgadē, un jums nekavējoties jādodas to noskatīties. Tā ir dabiska, emocionāla un viena no viscilvēcīgākajām filmām, ko jebkad redzēsiet. Filmas nosaukums ir “Hard Truths”, tā ilgst nedaudz vairāk par 90 minūtēm, ir uzņemta Londonā un stāsta dabisku un emocionālu stāstu par sērām un depresiju.”
"Tā ir tik aizraujoša filma. Ja kādreiz esat sērojuši par kādu savu dzīvē, šī filma ar jums ļoti rezonēs. Šis ir tik kaislīgs un skaists stāsts, kuru vajadzētu redzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem.”
Runājot par aktierspēli, atsauksmes autors izteicās, ka tā ir "patiesi neticama" un par to nav runāts "pietiekami". "Tā liks jums smieties, tā liks jums raudāt," viņš turpināja. "Tā patiešām ir filma, kas paliks ar jums ļoti ilgu laiku."
Noslēgumā recenzijas autors izteicās: "Lūdzu, pievienojiet šo filmu savam skatīšanās sarakstam, noskatieties to un noteikti atzīmējiet savus draugus, lai viņi varētu izbaudīt šo paslēpto dārgakmeni."
Kopš ieteikuma publiskošanas “TikTok” nedēļas sākumā, filma ir guvusi lielu uzmanību no skatītājiem, kuri vēlas to noskatīties. Viens sekotājs teica: "Paldies, ka informēji par filmām, kuras tagad jāskatās.” Otrs piebilda: "Es to noskatījos vakar vakarā, bija aizraujoši." Trešais komentēja: "Man patika. Skumji, bet smieklīgi un tik patiesi." Savukārt ceturtais atzina: "Paldies, es jau sāku skatīties."