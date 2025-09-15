“Aukstā kara titāni” - cilvēki, kuru rokās bija pasaule.
"No Šcecinas Baltijas jūrā līdz Triestei Adrijas jūrā pāri kontinentam ir nolaidies dzelzs priekškars.” Vinstona Čērčila 1946. gada 5. marta vārdi bija ne tikai brīdinājums, bet arī simbolisks sākums laikmetam, kas sadalīja pasauli gandrīz uz pusgadsimtu. Tas bija laikmets, kad nelielas ietekmīgu, harizmātisku un bieži vien nežēlīgu indivīdu grupas lēmumi noteica miljoniem cilvēku likteņus.
Jaunais seriāls “Aukstā kara titāni” pirmizrādi piedzīvos pirmdien, 15. septembrī, plkst. 22:00 kanālā Viasat History, un tas skatītājus aizvedīs ceļojumā cauri gandrīz 45 gadus ilgai Austrumu un Rietumu sāncensībai. Tas nav tikai stāsts par konkurējošām ideoloģijām, bet galvenokārt stāsts par cilvēkiem – no Čērčila, Staļina un Trumena līdz Mao Dzedunam, Kimam Il Sungam, Hruščovam, Džonam F. Kenedijam, Brežņevam, Reiganam, Tečerei un Gorbačovam.
No Berlīnes līdz Balkāniem un no Baltijas līdz Melnajai jūrai – aukstais karš gadu desmitiem veidoja politiskās kartes, ikdienas dzīvi un spēku līdzsvaru. Līderi risināja sarunas Jaltā un Potsdamā, izlemjot veselu valstu likteņus un nosakot robežas, kuru sekas jūtamas vēl šodien. Lai gan dažās valstīs šīs personības savulaik tika slavinātas kā varoņi un vizionāri, viņu politika bieži vien padziļināja nesaskaņas, ierobežoja brīvību un izraisīja konfliktus tālu no viņu dzimtajām zemēm.
Seriālā tiek pētīti dažādie ceļi, kā šīs personības nonāca pie varas, un dažādie vadības stili: sākot no Staļina dzelzs rokas un “tīrīšanām” līdz Mao revolucionārajam degsmei, Niksona diplomātiskajiem manevriem un Gorbačova revolucionārajām reformām. Skatītāji redzēs, kā vietējie konflikti, sākot no Korejas un Vjetnamas līdz Afganistānai un Tuvajiem Austrumiem, kļuva par globālās sāncensības arēnu un kā Vašingtonā, Maskavā, Pekinā vai Havanā pieņemtie lēmumi ietekmēja dzīvi visā Eiropā un ārpus tās.
Četru daļu dokumentālā filma Aukstā kara titāni pirmizrādi Viasat History kanālā piedzīvos 15. septembrī pulksten 22:00, un jaunas sērijas būs skatāmas katru pirmdienu.
Atklājiet to cilvēku īstās sejas, kuri mainīja vēstures gaitu, un apdomājiet, kā viņu lēmumi joprojām veido pasauli, kurā dzīvojam šodien.