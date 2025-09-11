Grupa "Skyforger" noslēgs 30 gadu jubileju ar koncertu "Palladium"
Smagā metāla grupa “Skyforger” aicina uz gada noslēdzošo koncertu “Vecie latvieši”, kas notiks 12. novembrī koncertzālē “Palladium Rīga”.
Aizvadītais gads grupai ir bijis īpaši nozīmīgs – ar jaunu albumu “Teikas” un vērienīgu koncertšovu, pulcējot vairākus tūkstošus skatītāju Xiaomi Arēnā, tika atzīmēta grupas radošās darbības 30. gadadiena.
Aicinot klausītājus tikties vēlreiz, "Skyforger" simboliski noslēgs šo jubilejas gadu ar īpaši veidotu programmu, kas tapusi Latvijas neatkarības svētku noskaņās, pieminot Lāčplēša dienu un sagaidot Latvijas valsts 107. gadadienu. Grupa savā daiļradē daudzkārt pievērsusies patriotiskām tēmām, un arī šis koncerts nebūs izņēmums – tas solās būt emocionāls piedzīvojums ar iespēju pāršķirt vēstures lappuses un iejusties senos notikumos, mītos un leģendās, kas veido mūsu tautas pašapziņu.
Koncertprogrammas nosaukums “Vecie latvieši” aizgūts no jaunā albuma “Teikas” noslēdzošās dziesmas. Koncertā izskanēs gan jaunākās kompozīcijas, gan klausītāju iemīļoti skaņdarbi no dažādiem grupas radošās darbības posmiem. Gan ilggadējiem atbalstītājiem, gan tiem, kuri šogad vēl nav paguvuši apmeklēt "Skyforger" koncertus, šī būs iespēja izjust grupas jaudīgo skatuves enerģiju un baudīt krāšņu šovu ar īpaši pārdomātu skaņas un gaismas aprīkojumu.
Pirms "Skyforger" uz skatuves sagaidīsim īpašos viesus – vienu no populārākajām metāla apvienībām Latvijā – grupu “Frailty”, kuras skanējumā savijas doom metāla smagnējums ar death metāla tumšo intensitāti.
Biļešu iepriekšpārdošana sākas šodien – 11. septembrī, tikai "Skyforger" jaunumu abonentiem. Piekļuves kods tiks nosūtīts uz reģistrēto lietotāju e-pasta adresēm.
Publiskā biļešu tirdzniecība sāksies 16. septembrī plkst. 10:00 Biļešu Serviss kasēs un www.bilesuserviss.lv, kā arī grupas mājaslapā "Skyforger.lv".