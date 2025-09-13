"Augstākā nežēlības forma" - Kā britu karaliskā ģimene nodeva princesi Diānu
Karaļnama ģimene "nodeva" princesi Diānu jau pēc viņas nāves, raksta "RadarOnline". Tas noticis tādēļ, ka Bakingemas pils atteikusies ļaut apbedīt lēdiju Di ar viņas pēdējā mīļotā Dodi Al Fajeda dzejoli.
Kā norāda informēts avots, zārkā nav ticis ievietots arī gredzens, ko Dodi viņai uzdāvināja neilgi pirms autoavārijas, kurā pāris gāja bojā.
"Atsacīšanās apbedīt Diānu kopā ar Dodi dzejoli un gredzenu bija augstākā nežēlības forma. Tas simbolizēja britu elites apņēmību izdzēst viņu mīlestības stāstu.
Viņa dievināja košas krāsas un brīvību, bet viņi viņu ietērpa melnā ar reliģiskiem simboliem, ko viņa nekad nebūtu izvēlējusies," tā savu viedokli paudis avots, tuvs Al Fajedu ģimenei.
Tiek precizēts, ka tieši šo gredzenu Dodi tēvs, Mohammeds Al Fajeds, vēlāk izstādīja savā universālveikalā "Harrods", pēc tam kad karaļnama ģimene to bija atdevusi.
Uz gredzena bija iegravēts uzraksts "Saki man, jā", taču vai Dodi patiesi bija bildinājis Diānu, tagad vairs nav iespējams noskaidrot.