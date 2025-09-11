Brūsa Villisa slimībai progresējot, Džūlija Robertsa sper negaidītu soli
Holivudas zvaigžņu pasaulē ik pa laikam atklājas patiesas draudzības, kas spēj izturēt laika pārbaudi. Arī Brūsa Villisa smagajā dzīves posmā līdzās nostājusies sena paziņa. Holivudas dīva Džūlija Robertsa sniegusi atbalstu Villisa sievai Emmai Hemingai un viņa bijušajai laulātajai draudzenei Demijai Mūrai laikā, kad aktiera veselība strauji pasliktinās.
Portāls “Radar Online” informē, ka Holivudas zvaigzne Džūlija Robertsai pievienojusies garajam sabiedrībā zināmo cilvēku sarakstam, kuri palīdz Brūsam un dažādos veidos atbalsta viņa brašo sievu Emmu.
Džūlija Robertsa un Brūss Villiss
57 gadus vecajai amerikāņu kinozvaigznei jau sen ir draudzīgas attiecības ar smagi slimo aktieri un viņa pirmo sievu Demiju Mūru. Tagad šai draudzībai pievienojas arī Emma, kura visu laiku nenogurstoši rūpējas par filmas “Cietais rieksts” zvaigzni kopš frontotemporālā demence sāka ietekmēt Brūsa runas spējas, uzvedību un personību kopumā.
Avots atklāja: “Džūlija cieši seko līdzi Brūsa situācijai. Kad viņš pirms pāris gadiem atkāpās no aktiera karjeras, viņa skaidri lika saprast gan Emmai, gan Demijai – ja Brūsam kaut kas būs vajadzīgs, vai tā būtu vizīte vai sirsnīgs balss ziņojums, viņa vienmēr būs līdzās.”
“Tam visam pamatā ir Džūlijas karjeras agrīnie gadi un tas, cik laipns pret viņu bija Brūss,” paskaidrojis informācijas avots.
1992. gadā, kad Villiss piedalījās Roberta Oltmena filmā “Spēlmanis” (“The Player”), Robertsa piedzīvoja sarežģījumus attiecībās ar saviem tuviniekiem, tostarp brāli Ēriku Robertsu, un atrada sev jaunu ģimeni Holivudā. Avots piebilda: “Brūss kļuva Džūlijai kā vecākais brālis.”
“Viņi spilgti palika atmiņā ar savām asprātīgajām epizodēm filmā “Spēlmanis”, bet vairāk nekā desmit gadus vēlāk arī filmā “Oušena banda” abus vienoja patiešām neaizmirstamas kopīgas ainas.”
“Lai gan Brūsu un Džūliju nekad nesaistīja romantiskas vēsmas, viņa Villisu ļoti mīl kā cilvēku un izjūt milzīgu līdzjūtību pret Demiju, Emmu un viņu bērniem.”
“Džūlijai piemīt stingrība, un daudzos jautājumos viņa var būt skarba un tieša, taču tas, ka gadu gaitā viņa saglabājusi siltas jūtas pret Brūsu, parāda – viņai ir sirds, un tā atrodas īstajā vietā,” noslēgumā sacīja avots.