25 gadi kopš “Coyote Ugly": kā filma par trakulīgo bāru kļuva par kulta klasiku
foto: THA/Shutterstock/ Vida Press
Filma vairākkārt rādīta arī Latvijā.
Kino

25 gadi kopš “Coyote Ugly": kā filma par trakulīgo bāru kļuva par kulta klasiku

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Šogad savu 25. dzimšanas dienu atzīmē filma “Bārs Coyote Ugly” — stāsts par jaunu meiteni ar sapņiem par mūzikas industriju un trakulīgo bāru, kas 2000. gadu sākumā kļuva par īstu popkultūras fenomenu.

25 gadi kopš “Coyote Ugly": kā filma par trakulīgo...

Filma stāsta par Violetu Sandfordu, jaunu meiteni no Ņūdžersijas, kura sapņo kļūt par veiksmīgu dziesmu autori Ņujorkā. Pēc grūtas ierašanās lielpilsētā viņa atrod darbu bārā "Coyote Ugly”, kurā strādā pašpārliecinātas bārmenes. Darbinieces ir pazīstamas ar savām provokatīvajām dejām uz letes, traku atmosfēru un spēju savaldīt klientus.

Ar dejām uz bāra letes, harizmātiskām bārmenēm un hitu “Can’t Fight the Moonlight”, šī filma kļuva par jaunās tūkstošgades simbolu un skatītāju iemīļotu klasiku.

Lai gan filma saņēma kritiķu pretrunīgas atsauksmes, tā kļuva par kulta romantisko muzikālo komēdiju. Lūk, 10 mazzināmi fakti par populāro filmu:

Nākamā lapa: Filma bija iedvesmota no īsta bāra

Tēmas

ASVBritnija SpīrsaDžesika SimpsoneTaira BenksaHolivuda

Citi šobrīd lasa