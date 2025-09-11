Filma vairākkārt rādīta arī Latvijā.
Kino
Šodien 06:45
25 gadi kopš “Coyote Ugly": kā filma par trakulīgo bāru kļuva par kulta klasiku
Šogad savu 25. dzimšanas dienu atzīmē filma “Bārs Coyote Ugly” — stāsts par jaunu meiteni ar sapņiem par mūzikas industriju un trakulīgo bāru, kas 2000. gadu sākumā kļuva par īstu popkultūras fenomenu.
Filma stāsta par Violetu Sandfordu, jaunu meiteni no Ņūdžersijas, kura sapņo kļūt par veiksmīgu dziesmu autori Ņujorkā. Pēc grūtas ierašanās lielpilsētā viņa atrod darbu bārā "Coyote Ugly”, kurā strādā pašpārliecinātas bārmenes. Darbinieces ir pazīstamas ar savām provokatīvajām dejām uz letes, traku atmosfēru un spēju savaldīt klientus.
Ar dejām uz bāra letes, harizmātiskām bārmenēm un hitu “Can’t Fight the Moonlight”, šī filma kļuva par jaunās tūkstošgades simbolu un skatītāju iemīļotu klasiku.
Lai gan filma saņēma kritiķu pretrunīgas atsauksmes, tā kļuva par kulta romantisko muzikālo komēdiju. Lūk, 10 mazzināmi fakti par populāro filmu: