Armanda Simsona sieva Iveta kļuvusi par studenti...

Iveta studēs zīmola dizainu Ekonomikas un Kultūras augstskolas maģistra programmā.
TV personības un pasākumu vadītāja Armanda Simsona sieva Iveta iestājusies augstskolā.

"Un te ir mans satraukums, mans noslēpums, mans pārsteigums, mans lielais solis, kuru esmu spērusi. Crazy! Es zinu, ka crazy! Bet tā ir mana pašiniciatīva, pateicoties mūsu ilgtermiņa, abpusējai un brīnišķīgajai sadarbībai ar Ekonomikas un Kultūras augstskolu. Esmu studente,” sociālajos tīklos atklāj Iveta.

Viņa paziņojusi, ka studēs zīmola dizainu Ekonomikas un Kultūras augstskolas maģistra programmā.

