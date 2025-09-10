Erudīcijas dueļi un negaidīti pavērsieni: TV šova "15 jautājumi" jaunā sezona sākas ar spraigu cīņu starp mūziķi Aišpuru un gudrinieku Trenci
TV kanāla "360" erudīcijas spēle "15 jautājumi" atgriežas ar jaunu sezonu. Jau no 15. septembra pavadi darbdienu vakarus azartiski kopā ar spēles vadītāju Magnusu Eriņu un diviem ikvakara spēlētājiem un ļauj zināšanām augt! Raidījuma trešā sezona būs pārsteigumiem pilna, piedāvājot vēl nebijušus spēles pavērsienus un aizraujošus dueļus.
“15 jautājumi” ir spēle, kurā satiekas zinātkāre, erudīcija un asi prāti, kļūstot par skatītāju iecienītu ikvakara tradīciju. Kā atzīst spēles veidotāji, katrs jautājums var mainīt spēles gaitu un atnest gan panākumus, gan zaudējumu. Trešās sezonas spēles būs izaicinošas, bet skaidrs ir viens – uzvaru nesīs ne tikai zināšanas, bet arī intuīcija un drosme. Arī šajā sezonā skatītāji varēs ne tikai pilnveidot savas zināšanas, minot atbildes kopā ar spēlētājiem, bet arī paši uzdot savus jautājumus, iesūtot tos. Trīspadsmitais jautājums, kas būs skatītāja uzdots, var izrādīties liktenīgs – tieši tas var noteikt, vai kāds no spēlētājiem uzvarēs vai zaudēs.
Katru darbdienu erudīcijas spēlē “15 jautājumi” divi dalībnieki centīsies pārspēt viens otru, atbildot uz dažādiem jautājumiem tādās kategorijās, kā sabiedrība, kino, sports, novadi, hobiji, dziesmu teksti, mīklas, sadzīve, ievērojami cilvēki, kā arī citās. Dalībnieks ar lielāko punktu skaitu iegūs 150 eiro balvu, kā arī ceļazīmi uz nākamās dienas spēli.
Sezonas sākums solās būt īpaši aizraujošs. Jau pirmajā spēlē tiksies divi spēcīgi konkurenti - viens no iepriekšējās sezonas erudītākajiem dalībniekiem Ģirts Trencis un mūziķis, grupas “The Sound Poets” solists Jānis Aišpurs! Abi inteliģentie prāti metīsies sīvā cīņā par jaunās sezonas pirmā uzvarētāja titulu. Kurš no viņiem izrādīsies zinošāks? Un kādi neparedzēti pavērsieni sagaida spēles dalībniekus? “15 jautājumi” vadītājs Magnuss Eriņš stāsta: "Šī spēle ir kļuvusi par ko daudz vairāk nekā tikai erudīcijas pārbaudi – tā ir pierādījums tam, ka zinātkāre un drosme ir tas, kas virza mūs uz priekšu. Redzot divus tik spēcīgus prātus kā Ģirts un Jānis, esmu pārliecināts, ka pirmā spēle uzliks augstu latiņu visai sezonai. Gatavojieties neaizmirstamam vakaram, jo šī cīņa būs absolūti episka!" Tāpat sezonas sākumā savas zināšanas demonstrēs aktīvā dzīvesveida piekritēja Sibilla Šlēgelmilha, influenceris un pasākumu organizētājs Deniss Ševeļovs, kā arī prāta spēļu entuziasts Jānis Barbāns.
Skaties erudīcijas spēli “15 jautājumi” kanālā "360" jau no 15. septembra katru darbdienas vakaru pulksten 19:30.