Kas visvairāk satrauca Andželinas Džolijas mammu dzīves pēdējos brīžos?
Holivudas zvaigznes Andželinas Džolijas mamma ilgus gadus cīnījās ar smagu slimību un 2007. gadā šo cīņu zaudēja.
Andželinas Džolijas mamma Maršelina Bertrāna mira pēc nepilnus astoņus gadus ilgas cīņas ar diviem ļaundabīga audzēja veidiem: olnīcu un krūts vēzi. Viņas slavenā meita nesen nospēlējusi lomu filmā "Couture", kur atveidoja varoni, kurai tiek diagnosticēts krūts vēzis, laikā, kad sieviete strādā par modes pasākuma režisori Parīzē.
Kad filma tika izrādīta Toronto kinofestivālā, Andželinu Džoliju emocionāli aizkustināja kāda skatītāja jautājums par to, kādu “cerības pilnu” vēstījumu aktrise varētu nodot tiem, kuri paši sirgst ar šo ļauno slimību. Pirms atbildes sniegšanas Andželina centās apvaldīt uzjundītās emocijas, kas viņai atsauca atmiņā pāragri mirušo mammu. Maršelinu Bertrānu vēzis mūžībā aizsauca vien 56 gadu vecumā 2007. gadā.
“Man ļoti žēl par jūsu zaudējumu,” Laru Kroftu atveidojušā aktrise pauda līdzjūtību skatītājam, kurš pastāstīja, ka vēzis nesen atņēmis labu viņa draugu. Viņa turpināja: „Es teikšu to, ko atceros, ka mana māte teica, kad viņai bija vēzis. Reiz mēs bijām vakariņās, un cilvēki viņai jautāja, kā mamma jūtas, un viņa atbildēja: ‘Vienīgais, ko tagad kāds pajautā, ir par vēzi.'"
Džolijas vārdiem, ko viņa teica uz skatuves Velsas princeses teātrī, ir dziļi personīga nozīme, jo aktrise zaudējusi sev vistuvāko cilvēku šīs slimības dēļ. „Tāpēc es teiktu, ja pazīstat kādu, kurš iet cauri grūtībām, pajautājiet viņam arī par jebko citu viņa dzīvē. Viņi aizvien ir pilnvērtīgi cilvēki un joprojām dzīvo,” norādīja Andželina.
Pagaidām nav zināms precīzs datums, kad Džolijas jaunāko filmu “Couture” sāks demonstrēt kinoteātros.