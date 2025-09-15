Kaspars Dumburs no mēģinājuma aizrauts uz slimnīcu
Dailes teātra aktieris Kaspars Dumburs dažas dienas pirms savas 30. dzimšanas dienas mēģinājumā nopietni savainojies, nācies pat saukt ātrās medicīniskās palīdzības brigādi, kas viņu aizvedusi uz slimnīcu.
Kaspars žurnālam "Kas Jauns" atklājis, ka situācija bijusi visai baisa, viņš piedzīvojis gan spēcīgas sāpes, gan pamatīgu izbīli. “Mēģinājumā, kamēr dejoju, pēkšņi uzradās nenormālas sāpes, likās, ka kājai muskulis norāvies nost. Sākumā, protams, nezinājām un nesapratām, kas par lietu, izsaucām ambulanci. Gaidot ātro palīdzību, man ļoti sāpēja, es pat izfantazēju, ka nu būs jātaisa operācija, viss jāgriež vaļā, jāšķērē. Par laimi, tik traki nebija. Kad mani aizrāva uz slimnīcu, tur atklājās, ka saplīsušas muskuļu šķiedras,” pastāsta aktieris, kam staigātspējas atgūšanai mediķi nozīmējuši fizioterapiju.
Dumburs nav ņēmis darbnespējas lapu, bet turpina mēģinājumos piedalīties uz kruķiem. “Šī iemesla dēļ bišķiņ pamainīta manis spēlētā loma. Tajās vietās, kur man bija jādejo un ko pašlaik nevaru, dejot man neliks. Rezultātā arī lomā uz skatuves būšu uz kruķiem,” atzīst Kaspars Dumburs.