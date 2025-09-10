Jāņa Timmas dēls Kristians uzsācis skolas gaitas
Kosmetoloģijas meistares Sanas Ošas un pāragri mūžībā aizgājušā basketbolista Jāņa Timmas dēls Kristians Timma 1. septembrī uzsāka skolas gaitas.
Sarunā ar "Kas Jauns" pirmklasnieka mamma Sana Oša atzīst: “Šķiet, man bija lielāks satraukums nekā Kristianam, bet tas bija pozitīvs. Dēla klasē gan radās neparedzēta situācija – pēdējā brīdī pazuda paredzētā klases audzinātāja un ir neliels haoss, bet es cenšos pagaidām uz visu raudzīties optimistiski. Manuprāt, šī tomēr labāka situācija nekā kovida pandēmijas ierobežojumu laikā, kad pirmklasnieki pat līdz skolai netika un nezināja, kas tā īsti ir.”
Tāpat Sana apsveic citu pirmklasnieku vecākus: “Jauns sākums mums visiem, pirmklasnieku vecākiem, – novēlu mums pacietību un lai šis jaunais mācību gads nes zināšanas un prieku mūsu bērniem.”
Pēc tam kad pērnā gada nogalē Latviju pāršalca sēru vēsts par basketbolista Jāņa Timmas pēkšņo aiziešanu mūžībā, Sana Oša sava "Instagram" profila stāstā ievietoja fotogrāfiju, kurā Jānis Timma redzams ar dēlu rokās, attēlu parakstot: “Mēs tevi vienmēr turēsim siltās atmiņās.”
Jānis un Sana apprecējās 2016. gadā pēc teju septiņu gadu ilgas draudzības. 2018. gadā pasaulē nācu abu pirmdzimtais – Kristians Timma. 2019. gada novembrī pāris oficiāli izšķīrās, taču Jānis iespēju robežās tikās ar savu dēlu Kristianu un pavadīja ar viņu kopā laiku. Tāpat arī ar mazdēlu un bijušo vedeklu lieliskas attiecības joprojām ir Jāņa Timmas vecākiem – mammai Ausmai un tētim Raitim.
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos
