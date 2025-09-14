Futbolists Veins Rūnijs sašutis, ka sieva kopš bērnu piedzimšanas vairs nesagatavo apģērbu, ko viņam katru dienu vilkt
Viens Rūnijs ar sievu Kolīnu Rūniju šā gada februārī.
Futbolists Veins Rūnijs sašutis, ka sieva kopš bērnu piedzimšanas vairs nesagatavo apģērbu, ko viņam katru dienu vilkt

Veins Rūnijs ir pikts, ka sieva Kolīna vairs negludina viņa drēbes un katru rītu nesagatavo viņam apģērbu kopš ģimenē piedzimuši četri bērni.

Bijušais Mančestras "United" futbolists Veins Rūnijs (39) atklājis, ka pirms viņa četru dēlu – Kaja, Kleja, Kita un Kasa – nākšanas pasaulē sieva Kolīna (39) izvēlējusies, ko viņam ģērbt mugurā un katru rītu sagatavojusi drēbes gaidāmajai dienai. 

Bet tagad, kad Kolīnai ir darbu pilnas rokas ar četriem puikām, viņai vairs neatliek laika to darīt. Veinam, kurš šā gada 24. oktobrī atzīmēs savu 40. dzimšanas dienu, pašam jāsagatavo savas drēbes. 

foto: BACKGRID/ Vida Press
Viens Rūnijs ar sievu un jaunākajiem dēliem Parīzes Disnejlendā 2025. gada februārī.
Podkāstā “The Wayne Rooney Show”, kad viņam pajautāja, vai viņš bieži paļāvās uz Kolīnas izsmalcināto gaumi modes jautājumos, sportists atklāja, ka patiesībā sieva katru dienu izvēlējusies viņam apģērbu. Veins atzina: “Pirms bērnu piedzimšanas, Kolīna man sagatavoja drēbes jau iepriekšējā vakarā. Jā, katru dienu viņa tās salika – izgludinātas un sagatavotas nākamajam rītam. Bet tagad man pašam jāceļas un jāmeklē drēbes, un es esmu nikns. Tagad viņa ir aizņemta ar bērniem…”

Žurnāliste Kellija Keitsa reaģēja sekojoši: “Katru dienu? Vajadzētu kādu, kas to dara man. Tev nevajadzēja četrus bērnus, vai ne? Jo viņa visticamāk turpinātu to darītu.” Veins apstiprināja: “Viņa to tagad dara bērniem. Viņa sagatavo drēbes visiem bērniem iepriekšējā vakarā.”

foto: FARRELL / BACKGRID/ Vida Press
Viens Rūnijs ar sievu Kolīnu Rūniju šā gada februārī.
Pāris ir precējies jau 17 gadus, Kolīna ir Veina bērnu dienu mīlestība. Abi iepazinās 12 gadu vecumā, kad dzīvoja Liverpūles piepilsētā Krokstetā, bet romantiskās attiecības uzsāka 16 gadu vecumā. Viņu pirmais dēls Kaijs (16) piedzima 2009. gadā. Vēlāk viņi kļuva par vēl trīs dēlu vecākiem. 

foto: OK! SYNDICATION / Vida Press
Viens Rūnijs un Kolīna Maklāflina kāzu dienā 2008. gada 12. jūnijā.
Intervijas laikā Veins atsauca atmiņā arī kādu senu kuriozu notikumu, kad sieva Kolīna nolakojusi viņa kāju nagus, kamēr viņš gulēja pirms savas pirmās spēles Anglijas izlasē. Bijušais futbolists  teica: “Atceros, ka iepriekšējā vakarā pirms spēles satikāmies, es biju pie Kolīnas vecākiem…  un aizmigu uz dīvāna. Kolīna pa to laiku man nolakoja kāju nagus, un es par to neko nenojautu! Es nezinu, kas tā bija par krāsu, kaut kāda caurspīdīga, glancēta. Es to pat neievēroju, bet, ja ļoti uzmanīgi paskatījās, protams, varēja redzēt. Es aizgāju pie fizioterapeita, veicu masāžu un viņš saka – ‘Vai tu lako kāju nagus? Es nedomāju, ka tu esi no tiem…’. Es teicu – ‘Nē, nē!’”

