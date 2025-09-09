Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - latvieši Amerikā, Kambalas stāsts, krāsainas dziesmiņas ar Uku un Leli
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties raidījumu "Sapnis citā Amerikā", filmu "Ceļā ir kaifs" un tās aizkadrus īsfilmā "Krist un celties. Kaspars Kambala", kā arī koncertu "Krāsainās dziesmiņas".
Latviešu veiksmes stāsti
Raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks dodas satikt Latvijas veiksminiekus Amerikā, ieskatoties aizraujošā un spozmes pilnā ikdienas dzīvē šajā iespēju zemē un atklājot turīgu un slavenu tautiešu unikālos stāstus.
Pirmizrādi piedzīvo raidījums "Sapnis citā Amerikā" ar Lauri Reiniku
No 8. septembra “Sapnis citā Amerikā” aicina doties kopā ar Lauris Reiniks ceļojumā pa Ameriku un ielūkoties latviešu veiksmes stāstos.
"Sapni par Ameriku" sirdī lolo liela daļa no mums – gan tie, kas vēlas uzmirdzēt šovbiznesa pasaulē, gan tie, kas alkst pēc pārmaiņām dzīvē. Taču – kā ir patiesībā? Vai tiešām dzīve otrpus okeānam ir rozēm kaisīta? Cik viegli vai gluži otrādi – grūti ir “izsisties” Amerikā – vietā, kur miljoniem cilvēku no visas pasaules dodas piepildīt savus sapņus? Ir skaidrs, ka šobrīd pasaule ir būtiski mainījusies – politisko, sociālo un ekonomisko lēmumu ēnā Amerika saskaras ar risku zaudēt daļu savas spozmes ne tikai iedzīvotāju, bet arī ārvalstnieku acīs. Vai šī brīža pārmaiņu vējos “amerikāņu sapnis” joprojām ir dzīvs?
Skatītājiem būs iespēja iepazīties ar fitnesa skaistuli Jutu Kupri, kura Ziemeļkarolīnā bauda idillisku dzīvi kopā ar savu mīļoto vīru Juri. Lidosim arī uz saulaino Floridu, lai satiktu enerģiskos Lauru un Agri Blaubukus, kuri no sporta deju grīdas ir iekarojuši Amerikas modes biznesa virsotnes, bet Ņūdžersijā mūs sagaidīs Evija Sloka Valerius – leģendārās grupas Klaidonis solista Māra Slokas talantīgā meita – un viņas vīrs Niks. Tāpat raidījums viesosies pie daudziem citiem veiksmīgiem latviešiem, kuri iepazīstinās ar savas dzīves aizkulisēm Amerikā.
Kambalas stāsts
"Ceļā ir kaifs" ir atklāts un skarbs stāsts par Kaspara Kambalas dzīves līkločiem, traģēdijām, pazaudētajiem miljoniem un dzīves atziņām.
Dokumentālās filmas "Ceļā ir kaifs" pirmizrāde
Kaspars Kambala ir viens no savas paaudzes redzamākajiem basketbolistiem. 2009. gada Tagad vai nekad dēvētās Latvijas basketbola izlases viens no dalībniekiem, kurš ar savu skarbo tēlu un skandalozo dzīvesveidu izpelnījies uzmanību daudzās situācijās. Kas slēpjas aiz Kaspara Kambalas rētām, tetovējumiem un šķietami spēcīgā un neievainojamā atlēta? Biogrāfisko filmu "Ceļā ir kaifs" skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Tāpat lieliska iespēja ielūkoties filmas stāsta aizkadros – dokumentālā īsfilmā "Krist un celties. Kaspars Kambala". Atklājot dzīvesstāsta skarbākos, sāpīgākos un emocionālākos kritumus, Kaspars un viņa līdzcilvēki izdzīvo no jauna sāpīgas pārdomas un secinājumus. Kad citi likteņa sitienus izsāp un iztur, Kaspars ļāvās aizmirsties narkotisko vielu un alkohola pasaulē, bet vai, šodienas acīm atskatoties, šis ir pareizākais veids? Visam ir bijušas sekas – pazaudēta daudzsološa karjera, nauda un sāpināta ģimene... Tomēr, lai arī dzīves kritienu ir vairāk nekā cēlienu augšup, Kaspara ticība ir nelokāmi cerību pilna! Ir jaunas aizraušanās, domas un sapņi!
Krāsainās dziesmiņas
Kā skan strīpainā dziesmiņa? Kādā krāsā ir vienradzis? Un kuras krāsas ir jāzina, lai šķērsotu ielu?
Bērnu iemīļotā TV raidījuma "Ukulele" varoņi Uku un Lele koncertā pētīs, draudzēsies un, protams, izdziedās – KRĀSAS! Skaties koncertu "Krāsainās dziesmiņas" Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli" un iepazīsti krāšņo krāsu pasauli kopā ar Dieziņu!