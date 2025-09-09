Dons laiž klajā rotaļīgu singlu “Jau rīt” un izziņo koncertu Daugavas stadionā
Mūziķis Dons atgriežas pie klausītājiem ar rotaļīgu kantrī skanējumu dziesmā “Jau rīt”. Dziesmas iznākšanu papildina ziņa par gaidāmo Dona koncertu “Tuvums”, kas notiks nākamā gada 15. augustā Daugavas stadionā, Rīgā. Vienlaikus mūziķis aktīvi strādā pie sava desmitā studijas albuma, kas pie klausītājiem nonāks nākamā gada vasarā.
“Berlīnē tapusī dziesma “Jau rīt” ir kopdarbs ar producentu Kim W un mūziķi Miku Frišfeldu. Man šis process bija aizraujoša spēlēšanās ar idejām, atceroties un iedvesmojoties no popmūzikas kantrī dziesmām, kas bija populārās manos tīņu gados,” stāsta Dons.
Jaunais singls ir priekšvēstnesis notikumiem bagātam nākamajam gadam, jau 15. augustā klausītāji varēs piedzīvot grandiozu tikšanos ar Donu koncertā "Tuvums" Daugavas stadionā, kurā skanēs gan sen iemīļotas dziesmas, gan jaunākās kompozīcijas, solot kopības un svētku sajūtu visiem klātesošajiem.
“Koncerta nosaukums “Tuvums” pie manis atnāca pats no sevis, tas visprecīzāk raksturo sajūtu, kas rodas, kad tūkstošiem cilvēku satiekas vienuviet un vienojas kopīgā dziesmā. Daugavas stadionā mūs gaida liels, īpašs un ļoti emocionāls notikums – tā būs kopā būšana, dziedāšana un svētku sajūta," Dons stāsta.
Biļetes uz koncertu “Tuvums” pieejamas t/c Spice un Biļešu paradīzē.
Mūziķis Dons ir viens no pieredzējušākajiem un klausītāju iemīļotākajiem mūsdienu māksliniekiem Latvijā. Dons ir izdevis deviņus soloalbumus un viņa kontā ir daudzas muzikālās godalgas. 2024.gadā Dons pārstāvēja Latviju Eirovīzijas konkursā ar dziesmu “Hollow”, kas konkursa fināla šovā ierindojās 16 vietā.