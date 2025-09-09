Pirmizrādi piedzīvo raidījums "Sapnis citā Amerikā" ar Lauri Reiniku
No 8. septembra “Sapnis citā Amerikā” aicina doties kopā ar Lauris Reiniks ceļojumā pa Ameriku un ielūkoties latviešu veiksmes stāstos.
FOTO: "Sapnis citā Amerikā” pirmizrāde pulcē draugus un slavenus viesus
Pirmdien, 8. septembrī, notika Laura Reinika vadītā raidījuma "Sapnis citā Amerikā" pirmizrāde.
Pirms astoņiem gadiem 360TV nolēma noskaidrot, ko latvietim nozīmē būt Amerikā un tiekties pēc “amerikāņu sapņa” – naudas, slavas un skaistuma, radot raidījumu ciklu “Sapnis par Ameriku”. Raidījumā ieskatījāmies, kā štatos dzīvo skaistumkonkursu uzvarētāja Simona Kubasova, producents Miks Ozoliņš, uzņēmēja Elīna Fūrmane, plastikas ķirurgs Juris Buņķis un citi.
Sapni par Ameriku sirdī lolo liela daļa no mums – gan tie, kuri vēlas uzmirdzēt šovbiznesa pasaulē, gan tie, kuri alkst pēc pārmaiņām dzīvē. Taču, kā ir patiesībā? Vai tiešām dzīve otrpus okeānam ir rozēm kaisīta? Cik viegli vai gluži otrādi – grūti ir “izsisties” Amerikā – vietā, kur miljoniem cilvēku no visas pasaules dodas piepildīt savus sapņus? Ir skaidrs, ka šobrīd pasaule ir būtiski mainījusies – politisko, sociālo un ekonomisko lēmumu ēnā Amerika saskaras ar risku zaudēt daļu savas spozmes ne tikai iedzīvotāju, bet arī ārvalstnieku acīs. Vai šī brīža pārmaiņu vējos “amerikāņu sapnis” joprojām ir dzīvs?
Šoreiz viena no pašmāju spilgtākajām slavenībām, dziedātājs Lauris Reiniks dodas satikt Latvijas veiksminiekus Amerikā, ieskatoties aizraujošā un spozmes pilnā ikdienas dzīvē šajā iespēju zemē un atklājot turīgu un slavenu tautiešu unikālos stāstus.
Jaunajās sērijās skatītājiem būs iespēja iepazīties ar fitnesa skaistuli Jutu Kupri, kura Ziemeļkarolīnā bauda idillisku dzīvi kopā ar savu mīļoto vīru Juri. Lidosim arī uz saulaino Floridu, lai satiktu enerģiskos Lauru un Agri Blaubukus, kuri no sporta deju grīdas ir iekarojuši Amerikas modes biznesa virsotnes, bet Ņūdžersijā mūs sagaidīs Evija Sloka Valerius – leģendārās grupas "Klaidonis" solista Māra Slokas talantīgā meita un viņas vīrs Niks. Tāpat raidījums viesosies pie daudziem citiem veiksmīgiem latviešiem, kuri iepazīstinās ar savas dzīves aizkulisēm Amerikā.
“10 sērijas, 10 jauni galvenie varoņi, jaunā sezona raidījumam par veiksmīgiem latviešiem Amerikā jau pavisam drīz. Šoreiz ar nedaudz citu nosaukumu "Sapnis citā Amerikā", jo tagad daudz kas ir citādāk dīķa otrā pusē. Būs ļoti interesanti,” sola Lauris Reiniks.
“Sapnis citā Amerikā” desmit aizraujošās sērijās ar Lauri Reiniku, kas piepildītas ar iedvesmu, veiksmes stāstiem un amerikāņu dzīves šarmu TV ekrānos būs pieejamas jau šoruden kanālā 360TV un Tet televīzijā.