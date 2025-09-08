Floridā kronēta Amerikas skaistākā sieviete
Svētdien, 7. septembrī, Orlando, Floridā ar skaļām ovācijām noslēdzās skaistumkonkurss “Miss America 2026”, kurā par skaistāko Amerikas sievieti tika atzīta 27 gadus vecā Keisija Donegana no Ņujorkas.
Papildus titulam un kronim, Donegana saņēma arī 50 000 dolāru lielu stipendiju savas izglītības turpināšanai. Kā norāda žūrijas locekļi, konkursā Keisija izcēlās ne tikai ar harismu, bet arī ar savām muzikālajām prasmēm talantu prezentācijā.
Svarīga sacensību daļa bija arī publiskās atbildes uz ātrajiem jautājumiem, kurā Donegana uzsvēra izvēles brīvības nozīmi. “Es ticu, ka būt patiesam pret sevi ir pats svarīgākais, ko vari darīt. Ja tava pašizpausme notiek ar pīrsingu vai tetovējumu palīdzību, tad - tikai uz priekšu. Nevienam nav tiesību pateikt, ko tu drīksti vai nedrīksti darīt ar savu ķermeni,” pauda skaistumkonkursa uzvarētāja.
Keisija konkursā pārspēja vairāk nekā 50 pretinieces no visiem ASV štatiem. Kroni un titulu viņai pasniedza iepriekšējā gada uzvarētāja - Alabamas pārstāve Ebija Stokarda.