Arī pēc 40 iespējams atrast cilvēku, ar kuru piedzīvot jaunu dzīves elpu. Šo patiesību apliecina vairāki slaveni pāri.
Slavenības
Šodien 07:43
Slavenību pāri, kas atrada mīlestību pēc 40 - un ir laimīgāki nekā jebkad
Visi šobrīd runā par Pamelas Andersones un Liama Nīsona attiecībām — jaunākais Holivudas mīlas stāsts atgādina, ka mīlestība var uzplaukt jebkurā vecumā un nereti atnāk tieši tad, kad to vismazāk gaida.
Lai arī Andersones un Nīsona attiecības joprojām nav apstiprinātas pašu aktieru pusē, daudzus sajūsmina doma, ka Nīsons savos 72 gados vēlreiz varētu būt atradis mīlestību.
Andersones un Nīsona piemērs gan nav unikāls — arī citi slaveni pāri savu lielo mīlestību atklājuši tikai pēc četrdesmit. Viņu stāsti iedvesmo un apliecina, ka jauna dzīves nodaļa var sākties jebkurā brīdī un reizēm tieši vēlākajos gados ienāk visdziļākā tuvība.