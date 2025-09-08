Foto: kā mainījušās identiskās “Playboy” dvīnes, kuras reiz bija Hefnera mīlulītes
Identiskās dvīnes Karisa un Kristina Šenonas kļuva pazīstamas kā Hjū Hefnera mīļākās, taču, līdzīgi kā daudzu citu "Playboy" meiteņu dzīve, arī viņu laiks Hefnera greznajā savrupmājā bija ne tikai spožs un apbrīnas vērts, bet arī pilns ar sāpīgiem pārbaudījumiem, kas vēlāk noveda pie atkarībām un smagas cīņas pašām ar sevi.
19 gadu vecumā bijušo "Playboy" meiteņu un dvīņu – Karisas un Kristinas Šenonu – dzīve krasi mainījās, kad viņas pārcēlās uz Hjū Hefnera "Playboy" savrupmāju.
Nesenā intervijā dvīnes, kurām tagad ir 35 gadi, atklāti stāsta par satraucošo pieredzi, ko piedzīvoja, dzīvojot savrupmājā kopā ar Hefneru, kurš nomira 2017. gadā un citiem "Playboy" zaķīšiem, skaidrojot, kā šī pieredze viņas ievilka bīstamā atkarību tīklā.
“"Playboy" vienmēr būs daļa no mūsu dzīves. Mēs bijām "Playboy" fani un joprojām esam. Lai gan mums tas izvērtās ļoti traumatiski, bija arī daudz augstu punktu,” sacīja Karisa.
Jau no paša sākuma Floridas dvīnes sastapās ar “ekstrēmu greizsirdību” no citām sievietēm, jo Hefners pret viņām izturējās īpaši. “Mēs saņēmām daudz greizsirdības, jo bijām dvīnes. Mēs bijām pirmās dvīnes, kurām tika piešķirti atsevišķi mēneši kalendārā – tas bija vēsturisks notikums "Playboy". Mēs bijām jaunākie "Playboy" zaķīši un jaunākās Hefnera draudzenes,” skaidroja Kristina.
“Kad mēs fotografējāmies, viņš gribēja nostāties starp mums. Vai arī viņš teica: “Pabīdiet dvīnes priekšpusē pie galda, es gribu sēdēt viņām blakus.” Tas meitenēs radīja lielu greizsirdību,” piebilda Karisa.
“Tas lika Kristinai raudāt. Viņa patiešām raudāja un vēlējās pamest savrupmāju, kad notika filmēšana. Es viņai sacīju: “Šīs meitenes ir vecākas. Viņas zina, kā spēlēt spēli labāk. Bet mēs esam skaistas. Mēs esam šeit. Mēs tik tālu tikām.” Tā mēs palikām, Kristina saņēmās, bet bija tik daudz ņirgāšanās un mobinga,” viņa atceras.
Četru gadu laikā savrupmājā, pēc Karisas vārdiem, šī pieredze “atstāja milzīgu tukšumu mūsu sirdīs un garā”. “Tā mūs patiesi salauza, īpaši brīdī, kad [Hjū] mums atņēma ticību. Mūsu ticība Jēzum kļuva par lielu problēmu, un tās zaudēšana bija smaga trauma. Atšķirībā no citām meitenēm mums nebija ģimenes atbalsta,” viņa saka.
Pēc aiziešanas no savrupmājas dvīnes piedzīvoja jaunus pārbaudījumus – zaudējumus un atkarības problēmas.
“Izjaucot kopdzīvi, mēs pārdzīvojām pāris gadus, kuros katra mēģināja atrast savu individualitāti,” skaidro Karisa. “Es jūtu, ka katrs dvīņu pāris tam iet cauri, īpaši divdesmito gadu sākumā. Mēs katra pievērsāmies citām lietām, jo Hefners īpaši uzspieda mums “dvīņu tēlu”. Taču mēs vienmēr esam bijušas ļoti tuvas. Es ticu, ka esam dvīņu liesmas, tuvākas nekā vairums dvīņu.”
“Visi teica, ka mēs ejam cauri “Anna Nikolas fāzei”,” piebilst Kristina. “Mēs pieņēmāmies svarā, bija alkohols un tabletes. Bijām ļoti neveselīgas, apjukušas un pat brīžiem domājām par pašnāvību. Mums nebija neviena, tikai mēs pašas.”
Kad tika sasniegts zemākais punkts, dvīnes nolēma atgriezties dzimtajā Mičiganā. “Mēs braucām visu ceļu bez apstāšanās, līdz nonācām Mičiganā. Atceros, kā ieradāmies Kolorādo un sajutām to svaigo gaisu... tas bija citādāk,” atceras Karisa. “Būt dabā mūs nomierināja. Galu galā mums diagnosticēja mānijas depresiju, ADHD, bipolāros traucējumus un vispārēju trauksmes sindromu. Dzīve ārpus lielpilsētas mums palīdzēja apstāties un atgūties.”
“Mēs pirmo reizi bijām gatavas būt egoistiskas. Mēs daudz lūdzām Dievu, lūdzāmies Jēzum. Mēs patiesi mēģinājām mainīt savas dzīves. Un šķiet, ka šajā brīdī mēs patiešām pieaugām,” viņa piebilst.
Šodien dvīnes joprojām īpašu uzmanību velta savai garīgajai un fiziskajai veselībai. “Mēs joprojām esam tās pašas rotaļīgās dvīnes no "Playboy", bet tagad mums rūp citas lietas. Mēs esam pilnībā pārgājušas uz bioloģisko dzīvesveidu – ēdiens, ūdens, pat gultas veļa,” viņa piebilst. “Mēs katru dienu meditējam kopā, gatavojam ēdienu mājās un gandrīz neēdam ārpusē. Mēs praktizējam pašaprūpi, veltām laiku sev, mācāmies būt egoistiskas un pateikt “nē”,” saka Karisa.