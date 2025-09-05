VIDEO: internetā popularitāti iekaro vecs Trampa video, kurā viņš dēlu Baronu raksturo pavisam neparastā veidā
Publiskajā telpā no jauna popularitāti iemantojis kāds sens video fragments, kurā ASV prezidents Donalds Tramps ar neparastiem vārdiem raksturo savu dēlu Baronu laikā, kad viņš vēl bija tikai mazulis.
Kopš nonākšanas sabiedrības uzmanības lokā Barons Tramps lielākoties palicis noslēpumains, taču viņa tēvs bieži centies aprakstīt dēla īpašības, prasmes un nākotnes ieceres. Šā gada sākumā 78 gadus vecais prezidents podkāstā runāja par savu 18 gadus veco dēlu, taču klausītāji viņu kritizēja par to, ka “runājis par viņu kā par darbinieku”.
Izskatās, ka Trampa mēģinājumi sniegt sabiedrībai ieskatu Barona dzīvē sākās jau 2007. gadā, kad zēnam bija tikai divi gadi. Video, ko nesen vietnē “TikTok” publicēja “Daily Mail”, redzams Tramps Ņujorkā kādā preses pasākumā, kur, turot zīdaini rokās, viņš apraksta dēlu ar ļoti skarbiem epitetiem. Viņš dēlu raksturoja kā “vardarbīgu, nežēlīgu un izturīgu”.
Trump showing baby Barron in 2007. pic.twitter.com/ozeW9eEDUG— (news) DOGE (@DOGE__news) November 15, 2024
Stāvot pie tribīnes ar mazo Baronu rokās, Tramps paziņoja: “Tas ir Barons... Viņš ir stiprs, gudrs, izturīgs, nežēlīgs, vardarbīgs. Viss, kas nepieciešams, lai kļūtu par uzņēmēju. Un pats galvenais – cerams, ka viņš ir gudrs, jo gudrība ir vissvarīgākā sastāvdaļa.”
Viņš turpināja: “Tātad, Baron, veiksmi! Tev vēl tāls ceļš ejams,” kamēr mazulis sniedzās pēc mikrofona. Tam sekoja rotaļīga epizode, kad Barons satvēra mikrofonu un nevēlējās to atdot, un Tramps pajokoja publikai: “Uh, oh, viņš neatdos mikrofonu.”
Zālē ieskanējās smiekli, un Tramps, noskūpstījis dēlu, nodeva viņu atpakaļ Melānijai.