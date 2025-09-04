Radio "EHR Latviešu Hiti" balvas "Gada hits" pretendentu izziņošana; 04.09.2025.
"Gada hits" ir vienīgā komercradio veidotā muzikālā balva Latvijā, kas gada garumā apkopo un atspoguļo aktuālos skaņdarbus, lai noskaidrotu dziesmu, ...
Jestrā gaisotnē radio “EHR Latviešu Hiti” izziņo balvas "Gada hits" desmit pretendentus. FOTO
Ekskluzīvā pasākumā ar VIP viesiem, influenceriem, mūziķiem un citām slavenībām radio “EHR Latviešu Hiti” ceturtdien izziņoja pirmos desmit “Gada hits” finālistus, kuri decembrī savu fanu un klausītāju balsojumā cīnīsies par galveno balvu – jaunu automašīnu savām koncerttūrēm visai nākamā gada sezonai.
"Gada hits" ir vienīgā komercradio veidotā muzikālā balva Latvijā, kas gada garumā apkopo un atspoguļo aktuālos skaņdarbus, lai noskaidrotu dziesmu, kas ne tikai pierādījusi sevi kā komerciāli veiksmīgāko, bet arī iekarojusi klausītāju sirdis un kļuvusi par daļu no Latvijas popkultūras, apgalvo "EHR Latviešu Hiti".
Vēl 10 dziesmas, kuras papildinās finālistu rindu, tiks noskaidrotas auditorijas balsojumā līdz novembra beigām šeit.
No augusta līdz decembrim radio “EHR Latviešu Hiti” raidījumā “Gada hits”, kuru vada Latvijā pazīstamās ētera un televīzijas personības – Kato un Magnuss Eriņš, tiek apskatīti aktuālākie skaņdarbi latviešu valodā, kuri izdoti 2025. gadā, aktīvi iesaistot auditoriju balsojumā, lai noteiktu 20 populārākās dziesmas, kuras decembrī cīnīsies par “Gada hits” titulu un balvu – automašīnu savām tūrēm nākamajam gadam.
Par “Gada hits” uzvarētāju un galvenās balvas ieguvēju 2024. gadā kļuva apvienības "Olas" (pied. Esmeralda un heywhosthatkid) radītā sensācija - dziesma “Nārnija”, attiecīgi saņemot pilnīgi jaunu "VW Multivan" no "Moller Auto" visam 2025.gadam.