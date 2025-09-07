Modele Kellija Brūka šokē fanus ar atzīšanos, ka pirms laulības bija "sērijveida krāpniece"
Lielo izmēru modele Kellija Brūka mainījusi savu attieksmi pret randiņu partneriem pēc tam, kad satika tagadējo vīru Džeremiju Parisi. Pirms tam viņai ļoti grūti bijis ievērot monogāmiju attiecībās.
45 gadus vecā Kellija Brūka atzinusies, ka pirms kāzām bijusi "sērijveida krāpniece". Modele, kas popularitāti vairojusi ar dalību neskaitāmos TV šovos (tostarp “Loose Women” un “Strictly Come Dancing”), ar Džeremiju Parisi apprecējās 2022. gadā. Trešdien “Loose Woman” studijā, Kellija atklāja, ka agrīnajos randiņu gados viņai vienmēr bijušas grūtības ar monogāmiju. "Es nekad par to neesmu runājusi, nekad neesmu to teikusi, bet gadiem ilgi es domāju, ka esmu sērijveida krāpniece," viņa atzinās. "Jo es vienmēr biju attiecībās, kurām vajadzēja būt monogāmām, bet tās nekad neizvērtās tādas. Vienmēr parādījās kāda trešā persona vienam vai otram no mums.”
Iepriekšējo draugu dzīvesveida pamudināta, Kellija savulaik ieviesusi sev tā saukto mīlas likumu: "ja viņi krāpj, arī tu krāp".
"Pat, ja viņi tajā godīgi neatzinās, tu sajuti, ka tas notiek,” viņa turpināja. “Tu domāji – ja viņi tā dara, tad tās ir brīvās attiecības visiem, vai tad ne? Un šādi tu nonāc briesmīgā strupceļā, kad neviens no abiem īsi nekad neiesaistās attiecībās nopietni.”
Kellija palika šajā “apburtajā lokā” līdz brīdim, kad pirms desmit gadiem satika Džeremiju, kuram ir pateicīga, ka palīdzējis viņai kļūt par “labāko sevis versiju attiecībās”.
"Mēs ar Džeremiju esam ļoti fokusējušies viens uz otru,” smaidot atzina modele. "Neviens no mums nekad nav krāpis otru. Mēs esam precējušies trīs gadus, kopā desmit gadus... un joprojām jūtamies kā jaunlaulātie. Mēs esam tik ļoti iemīlējušies, un tas man dod milzīgu cerību.”
"Kellija ir pierādījums tam, ka tad, kad dzīvē ienāk īstais cilvēks, ir laiks pārtraukt spēlēt spēlītes attiecībās!" – teikts šova “Loose Women” ierakstā, kas publicēts platformā “TikTok”.
Pirms iepazīšanās ar Džeremiju Parisi, Kelliju vienoja virkne romānu ar sabiedrībā labi pazīstamiem vīriešiem, tostarp Džeisonu Stethemu, Billiju Zeinu un Tomu Evansu.
"Kā vispār kāds varēja krāpt Kelliju Brūku? Trakums!" rakstīja viens no “TikTok” komentētājiem. "Kāpēc viņi tevi krāpa?" neizpratnē bija otrs. "Kas vispār krāpj Kelliju Brūku?" – brīnījās trešais.
"Viņa tikai saka, ka nekad nebija satikusi kādu, kurš viņai patiesi rūpētu,” secināja nākamais. “Dievinu Kellijas godīgumu – vai viņa nav vienīgā “Loose Women” žūrijā, kas ir atradusi un spējusi paturēt vīru?"