Atvadīšanās no komponista un dziedātāja Ulda Stabulnieka
Ulda Stabulnieka skaistākās dziesmas izskanēs viņa 80 gadu jubilejai veltītajā koncertā "Tik un tā"
9. oktobrī VEF Kultūras pilī par godu izcilā latviešu komponista un daudzu brīnišķīgu dziesmu autora Ulda Stabulnieka (1945-2012) 80 gadu jubilejai, kura tiktu svinēta 8. oktobrī, izskanēs vērienīgs un krāšņs koncerts"“Uldim Stabulniekam – 80. Tik un tā".
Koncertā dziedātāju Ievas Akurateres, Ievas Sutugovas, Ainara Bumbiera, Andra Ērgļa, Normunda Rutuļa un dziedošā aktiera Kristiana Kareļina interpretācijā izskanēs gan Ulda Stabulnieka skaistākās estrādes dziesmas, gan teātra izrādēm tapušie skaņdarbi: “Tik un tā”, “Margarita”, “Ejot cauri rudziem”, “Es mīlu dzīvi skaisto”, “Lūgšana visiem savējiem”, “Miglas blūzs” un daudzas citas. Par muzikālo noformējumu rūpēsies grupa “ARMaestro” Anatolija Livčas vadībā, bet vakara vadītāja lomā iejutīsies dziedātājs Ainars Bumbieris.
Komponista radošais mūžs bija patiesi bagāts un krāšņs: 1965. gadā viņš bija viens no populārā karavīru ansambļa "Zvaigznīte" dibinātājiem, 1972. gadā radīja pirmo latviešu blūzu (“Miglas blūzs”), bet 1974. gadā savas "Džeza improvizācijas" notis pa pastu nosūtīja uz Monako 2. Starptautisko džeza tēmu konkursu un ieguva trešo godalgu.
Līdz 1988. gadam Uldis Stabulnieks bija Latvijas Televīzijas un radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra koncertmeistars, līdztekus dziedāja kamerkorī “Ave Sol”, bet no 70. gadu vidus vadīja Latvijas Filharmonijas ansambli (vēlāko “Tip Top”), kur dziedāja tā laika zvaigznes Margarita Vilcāne un Ojārs Grīnbergs. Savas muzikālās karjeras laikā Stabulnieks strādājis par pianistu lielākajā daļā Latvijas teātru, komponējis mūziku teātra izrādēm, tostarp arī Latvijas Nacionālā teātra (viņš vairākus gadus bija teātra muzikālās daļas vadītājs) izrādēm “Maija un Paija” un “De Pretore Vinčenco”. Komponista dziesmas ar dažādiem panākumiem piedalījušās arī savulaik tik populārajā “Mikrofona” aptaujā, taču joprojām par fenomenālu uzskatāma viņa un dzejnieces Māras Zālītes dziesmas “Tik un tā” faktiskā uzvara 1981.gada aptaujā (tiesa, politisku iemeslu dēļ tolaik par uzvarētāju tika atzīta Raimonda Paula dziesma “Dāvāja Māriņa”, taču, kā zina stāstīt “Mikrofona” redakcijā tolaik strādājušie, klausītāju vairākums nobalsoja tieši par Ulda Stabulnieka dziesmu).
Ulda Stabulnieka mūzika skan arī filmās “Četri meklē miljonu” (1979), “Svešās kaislības” (1983), “Aizaugušā grāvī viegli krist” (1986) un “Dīvainā mēnessgaisma” (1987), savukārt viņš pats kopā ar karavīru ansambli “Zvaigznīte” epizodiskā lomā redzams režisora Rolanda Kalniņa leģendārajā filmā “Elpojiet dziļi” (Četri balti krekli”) (1967).