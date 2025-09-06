Trīs šefpavāri, oriģinālas receptes un spilgti viesi - ar jaunu sezonu atgriežas raidījums "Šefu gaidījāt?"
Līdz ar rudens sākumu kanāla "TV3" skatītājus sagaida īsts garšu piedzīvojums - 15. septembrī ēterā atgriežas kulinārais raidījums "Šefu gaidījāt?".
Nemainīgais šefpavāru trio – Lauris Aleksejevs, Ina Poliščenko un Žanis Raivo Behmanis – turpinās viesoties pie interesantām personībām, gatavot trīs kārtu vakariņas un dalīties ar receptēm un padomiem, ko ikviens skatītājs varēs izmantot arī savā virtuvē. Īpaši krāšņa būs jaunās sezonas atklāšanas nedēļa, jo šefpavāri dosies ciemos pie "TV3" personībām. Lauris Aleksejevs viesosies pie šova “Kas to būtu domājis?!” vadītāja Mārtiņa Spura, kurš atklās savas mīļākās receptes, kā arī pie Kristīnes Garklāvas, kura mācīsies, kā grilā pagatavot maizi.
Ina Poliščenko Saulkrastos viesosies pie seriāla “Luksofors” aktiera Artūra Putniņa, bet pirmo nedēļu noslēgs Žanis Raivo Behmanis, kurš ciemosies pie "TV3" valdes priekšsēdētājas Gintas Salmanes, lai uzzinātu gan viņas veselīgākās receptes, gan to, kādus pārsteigumus šosezon "TV3" ir sagādājis saviem skatītājiem.
Savukārt otrajā nedēļā šefpavāri dosies pie “Bez Tabu” komandas – un tur noteikti netrūks pārsteigumu un gardu ēdienu. Skatītāji varēs ielūkoties, kā savā virtuvē rosās raidījuma vadītāja Evelīna Strazdiņa, žurnālisti Artūrs Špaks un Oļegs Visockis, kā arī raidījuma producente Diāna Brakovska. No pankūku eksperimentiem, kukurūzas ribiņām līdz sarunām par dzīvi pēc darba – skatītājus sagaida sirsnīgas tikšanās un neierasti garšu salikumi.
Aizraujoši stāsti un vērtīgi šefpavāru ieteikumi gardu un viegli pagatavojamu maltīšu pagatavošanai – to visu skaties jaunajā šova “Šefu gaidījāt?” sezonā jau no 15. septembra, no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 18.10 kanālā "TV3".