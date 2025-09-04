Seriāla "You" zvaigzne Pens Bedžlijs kļuvis par tēvu dvīņiem
Seriāla “You” zvaigzne, 38 gadus vecais Pens Bendžlijs, kļuvis par tēvu dvīņiem.
Aktierim dvīņus dāvājusi viņa sieva Domino Kirke, kura ir daudzpusīga britu-amerikāņu māksliniece, dziedātāja, dzemdību dūla un grāmatu autore.
Par abu zēnu piedzimšanu Bendžlijs paziņoja "Instagram", stāstot par gaidāmo tiešraidi, kas saistīta ar viņa jauno grāmatu “Crushmore”. Klipa laikā Bendžlijs pārslēdza kameru uz viena no viņa jaundzimušo zēnu pēdiņām. "Te ir mazas mazas bērna pēdiņas," viņš sacīja. "Negribu viņus pamodināt."
Jaunie ģimenes locekļi pievienosies pārim jau esošajam 4 gadus vecajam dēlam, kā arī Kirke 16 gadus vecajam dēlam Kesiusam no iepriekšējām attiecībām.
Runājot ar “Access Hollywood” uz sarkanā paklāja Netflix seriāla “You” pēdējās sezonas pirmizrādē, aktieris atklāja, cik svarīga ir zēnu audzināšana, norādot uz "spiedienu", kas gulstas uz viņu un sievas pleciem, lai "viņus labi audzinātu".
"Viņi ir identiski dvīņi, tāpēc tagad mums ir četri zēni," viņš dalījās. "Zini, es to saku patiesi. Tas izklausās nedaudz klišejiski, bet pasaulei ir vajadzīgi vairāk labi vīrieši, tāpēc spiediens ir uz mums, lai viņus audzinātu labi."
Kad viņam jautāja par viņa tēva superspēju, aktieris atbildēja: "Tā ir mana pacietība līdz brīdim, kad es to zaudēju, un tad es esmu tikpat slikts kā ikviens cits. Bet es varu būt ļoti pacietīgs."