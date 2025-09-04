Ko vienmēr perfektā modes dāma Emīlija Blanta valkā mājās?
Aktiera profesija uzliek daudz pienākumu – katrā pirmizrādē, balvu ceremonijā un citā saviesīgā pasākumā ir jāizskatās nevainojami. Emīlija Blanta vienmēr izskatās šiki un eleganti, bieži vien tiek ierindota labāk ģērbto slavenību skaitā. Bet kā glamūrīgā aktrise ģērbjas ikdienā, savās mājās?
Aktrise atklājusi, ka tad, kad neapmeklē saviesīgus pasākumus, viņa izvēlas drēbes, kas ir ikdienišķas, brīvas un gana ērtas. "Man patīk “oversize” apģērbs, man patīk paslēpties, man patīk piesegties," paskaidro filmas "Openheimers" zvaigzne.
Ņemot vērā viņas ikdienas izvēli, aktrise atzīst, ka, atgriežoties Emīlijas Čarltones tēlā gaidāmajā turpinājumā "Sātans Prada brunčos 2", viņa jutusies ne savā ādā tieši apģērba izvēles dēļ.
"Es nepatīk valkāt augstpapēžu apavus, atgriešanās pie "Sātans Prada brunčos” mums visiem pamatīgs pārbaudījums," piebilda aktrise.
2006. gada filma kļuva par kulta klasiku, nopelnot vairāk nekā 326 miljonus dolāru visā pasaulē. Strādājot pie filmas turpinājuma Blanta atzinās: "Protams, es ik pa laikam sastopu cilvēkus, kas citē filmu, bet es nekad nebiju piedzīvojusi tik lielu apjausmu par to, ko šī filma nozīmē citiem cilvēkiem. Atgriežoties uzņemšanas laukumā cilvēki man par to atgādināja katru dienu.”
“Sātans Prada brunčos” otro filmu uz ekrāniem paredzēts izlaist nākamgad.