Breds Pits vainots tukšu solījumu došanā viesuļvētras Katrīna upuriem: lūk, ko zinām
Breds Pits 2007. gadā nodibināja fondu “Make It Right”, lai celtu mājas ģimenēm, kuras pēc viesuļvētras Katrīnas nodarītajiem postījumiem Ņūorleānā palika bez mitekļiem.
Holivudas zvaigznei Bredam Pitam, iespējams, atkal draud tiesu darbi, taču šoreiz ne saistībā ar nesaskaņām ar bijušo dzīvesbiedri Andželinu Džoliju. Aktierim jau “tuvāko nedēļu laikā varētu nākties sniegt liecību” par savu mājokļu celtniecības labdarības projektu. Pits apsūdzēts par to, ka “viņam ir asinis uz rokām”, jo neesot turējis doto solījumu.
Aktieris 2007. gadā nodibināja fondu “Make It Right”, lai celtu mājas ģimenēm, kuras pēc viesuļvētras Katrīna nodarītiem postījumiem Ņūorleānā palika bez jumta virs galvas.
Breds Pits un Inese de Ramona filmas “F1” pirmizrādes vakarā Ņujorkā
Nāvējošā vētra 2005. gada 29. augustā skāra Luiziānu, nogalinot vairāk nekā 1300 cilvēku Ņūorleānas apkārtnē. Tā bija spēcīgākā Atlantijas okeāna viesuļvētra un viena no piecām nāvējošākajām viesuļvētrām ASV vēsturē.
Pēc šīs dabas katastrofālās 61 gadu vecais aktieris sāka būvēt mājas vienā no Ņūorleānas rajoniem.
Saskaņā ar izdevuma “The Sun” ziņām, fonds, iespējams, ir radījis haosu savā ambiciozajā būvniecības projektā un tagad saskaras ar prasību par vairāk nekā 106 mājām.
2008. gadā iesniegtajā prasībā viesuļvētras Katrīna upuri apgalvoja, ka mājas tikušas “neatbilstoši uzbūvētas” un izmantoti “zemas kvalitātes materiāli”.
Kāds informācijas avots atklājis, ka Bredam Pitam nāksies piedalīties tiesā, lai sniegtu paskaidrojumus par savu mājokļu labdarības projektu. Tomēr filmas “F1” zvaigznes juridiskā komanda cenšas darīt visu, lai aktierim nebūtu jāsaskaras ar jaunu tiesvedību. Šī lieta atkal nonākusi uzmanības centrā aizvadītajā mēnesī, kad “Netflix” sāka demonstrēt dokumentālo filmu “Katrīna: Come Hell or High Water”.