Princis Filips brīdināja Keitu Midltoni, ka tikai pieturoties pie šī "zelta likuma", viņa spēs iedzīvoties karaliskajā ģimenē
Žurnāls "Hello!" nesen atgādināja par Geilsa Brendreta (Gyles Brandreth) 2021. gadā izdoto grāmatu "Philip: The Final Portrait", kurā apgalvots, ka Edinburgas hercogs nākamajai Velsas princesei atklāja savu “zelta likumu” – kā kļūt par augsta ranga Lielbritānijas karaliskās ģimenes locekli, vēsta "Fox News".
"Ja tu domā, ka visa uzmanība ir pievērsta tev, tu nonāksi nepatikšanās," Filips viņai teica. "Uzmanība ir vērsta uz tavu lomu – to, ko tu dari, ko tu atbalsti. Tā nav vērsta uz tevi kā indivīdu. Tu neesi slavenība. Tu pārstāvi karaļnamu."
Pēc Brendreta teiktā, karalienes vīrs skaidroja Keitai, ka viens no svarīgākajiem veidiem, kā izvairīties no sajūtas, ka esi zvaigzne, ir "nekad neskatīties kamerā", kad apkārt ir fotogrāfi. Viņš uzsvēra, ka karaliene Elizabete II nekad neskatījās kamerā, bet gan uz personu, ar kuru runāja.
Brendrets atzīmēja, ka Filips bija kā mentors jaunākajiem karaļnama locekļiem. Viņš raizējās, ka viņi varētu kļūt apsēsti ar savu slavu un aizmirst par pienākumu pildīšanu un kalpošanu tautai. Filips bija "atvieglots", ka viņa mazdēls princis Viljams, troņmantnieks, bija atradis “saprātīgu meiteni” – Keitu.
“Esmu bijis līdzi gājienos kopā ar [Velsas princesi],” sacīja Brendrets. “Viņa neskatās kamerā. Ikreiz, kad viņu intervē, Katrīna runā par aktuālo tēmu, nevis par sevi.”