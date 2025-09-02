Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - turku kaisle, neparasti ceļabiedri un Tutas piedzīvojumi
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties turku seriālu "Viena mīla", animētu piedzīvojumu filmu "Pūķa sargātāja" un iemīļoto "Tutas lietu" jauno sezonu.
Mīlestība un ģimene
Turku seriāls "Viena mīla" ("Kizilcik Serbeti") ir stāsts par mīlestību, kultūru atšķirībām un ģimenes vērtībām.
Kivildžima – stipra sieviete, viena pati izaudzinājusi divas meitas. Vecākā, Doga, agri apprecas ar kursabiedru no tradicionālas ģimenes, un tas satrauc viņas māti. Seriālu "Viena mīla" skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli" latviešu valodā.
Neparastie ceļabiedri
"Pūķa sargātāja" ("Dragonkeeper") ir animēta piedzīvojumu filma visai ģimenei.
Senajā Ķīnā pūķi reiz bija cilvēku sabiedrotie, taču cilvēku ļaunums šos maģiskos dzīvniekus ir iznīcinājis. Ir atlicis viens vienīgs pūķis, kurš ieslodzīts kādā kalnu cietoksnī. Viņam palīgā nāk maza meitene, kura to atbrīvo un dodas talkā atgūt pēdējo pūķa olu. Abiem pakaļ dzenas imperatora armija, bet neparastajiem ceļabiedriem jādodas ceļā cauri visai Ķīnai. Elpu aizraujošajā piedzīvojumā viņiem nāksies uzveikt ļaunu burvi, lai izglābtu pūķus no pilnīgas iznīcības.
Kopā ar Tutu un Lapsu
Klāt iemīļoto "Tutas lietu" jaunā, jau sešpadsmitā sezona!
"Tutas lietas" ir mīļš un izglītojošs ekrānsaturs latviešu valodā. Video stāstos mazajiem skatītājiem vecumā no viena līdz trīs gadiem viss tiek skaidrots viņiem saprotamā valodā. Raidījuma galvenā varone ir jaukā meitene, bērnu draudzene Tuta. Viņa mazajiem jautru rotaļu veidā māca pašus pirmos vārdus, krāsas, dziesmiņas un skaitļus. Kopā ar Tutu jaunas lietas bērniem apgūt palīdz arī draudzīgā un ziņkārīgā Lapsa.
Jaunajā sezonā kopā sportosim, iepazīsim jaunus draugus, mācīsimies pareizi piesprādzēties, pievienosimies Dziesmu un deju svētku gājienā un pat dosimies ceļojumā uz Londonu! Skaties jauno "Tutas lietu" sezonu Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".