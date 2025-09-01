Pasaulslavenā hita "Gangnam Style" izpildītājs "Psy" dzimtenē nonācis pamatīgās nepatikšanās
Dienvidkorejas reperis un K-popa dziedātājs “Psy” savā dzimtenē nokļuvis nepatikšanās ar likumu un pagājušajā nedēļā pat ticis arestēts sakarā ar aizdomām par recepšu medikamentu nelikumīgu iegūšanu. Pret 47 gadus veco izpildītāju, kurš 2012. gadā ar dziesmu “Gangnam Style” kļuva par globālu sensāciju, notiek izmeklēšana sakarā ar to, ka viņš izmantojis trešo personu pakalpojumus, lai bez ārsta klātienes konsultācijas iegūtu recepšu medikamentus.
Kaut gan pirmo albumu Paks Česans jeb “Psy” izdeva jau 2001. gadā, par pasaules mēroga sensāciju viņš kļuva ar 2012. gada jūlijā izdoto sesto albumu “Psy 6 (Six Rules), Part 1”, kura dziesma “Gangnam Style”, savā nosaukumā norādot viņa dzimto Seulas rajonu, burtiski “uzspridzināja” internetu. Jau 14. augustā “Gangnam Style” kļuva mēnesī visvairāk skatītāko “YouTube” video, bet 21. augustā ieņēma pirmo vietu “iTunes” mūzikas video hitu sarakstā, bet eļļu ugunij pielēja visdažādāko slavenību, piemēram, Toma Krūza, Britnijas Spīrsas, Ketijas Perijas sajūsmas pilnās atsauksmes. Šī dziesma ieguva neskaitāmas godalgas, tostarp 2012. gada Amerikas mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā saņemot "New Media" balvu. “Gangnam Style” bija pirmais video, kas YouTube sasniedza 1 miljardu skatījumu, bet 2014. gadā tas kļuva arī par pirmo video, kas sasniedza 2 miljardus skatījumu. Šis hits visā pasaulē izraisīja deju zibakcijas, kuras ne vienmēr beigušās labi, piemēram, Jemenā 2013. gadā kāzu laikā kāds viesis neizdomāja neko labāku, kā to dejot ar AK-47 automātu rokās, un nejauši nošāva trīs kāzu viesus.
Pašlaik Dienvidkorejā pret “Psy” notiek izmeklēšana sakarā ar apgalvojumiem, ka kopš 2022. gada viņš Seulas universitātes slimnīcā saņēmis recepšu medikamentus bez ārsta personiska apmeklējuma, šim nolūkam izmantojot dažādus cilvēkus, tostarp savu menedžeri, vēsta vietējā ziņu aģentūra “Yonhap”. Tiek uzskatīts, ka nelikumīgi iegūto zāļu skaitā ir “Xanax”, kurus izraksta satraukuma un panikas ārstēšanai, un “Stilnox”, kuru izraksta miega traucējumu ārstēšanai. Abas šīs vielas uzskata par atkarību izraisošām, un Dienvidkorejā šādu medikamentu iegūšanai ir obligāti jāierodas klātienes konsultācijās ar ārstu.
Vēlāk “Psy” izveidotā aģentūra “P Nation” publicēja atvainošanos, norādot, ka trešo personu iesaistīšana zāļu saņemšanā “acīmredzami bija kļūda”. “Mēs atvainojamies. “Psy” ir diagnosticēti hroniski miega traucējumi, un viņš lieto miega zāles atbilstoši savu mediķu izrakstītajai receptei,” teikts paziņojumā. “Viņa miega medikamentu lietošana notiek mediķu uzraudzībā un noteiktajās devās, un nav notikusi nekāda recepšu izrakstīšana, izmantojot starpniekus, kaut gan ir bijuši gadījumi, kad zāles saņēma trešās personas.”