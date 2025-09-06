Nāvējošās klintis. Seriāla "The Survivors" recenzija
"Netflix" nav tikai Kalmāru spēles un dārgi attiecību realitātes šovi! Beidzamajos gados līdzās britiem, skandināviem, poļiem turpinās Austrālijas kino uzvaras gājiens, piedāvājot atbildi slavenajai "Jeloustounai" un rančo drāmai "Teritorija". Jaunākais austrāliešu veikums ir pēc viņu pašu rakstnieces, arī Latvijā labi zināmās trilleru autores Džeinas Hārperes romāna motīviem uzņemtais seriāls "Izdzīvotāji". Līdzās cilvēkiem nozīmīga loma ir Tasmānijas ārkārtīgi bīstamajām okeāna klintīm.
Latviski izdoti Hārperes romāni: «Sausums» (2019) un «Dabas spēki» (2021). Autore saņēmusi vairākas literatūras balvas; savos darbos šķetina dabas, cilvēku noslēpumainās attiecības un noziegumus. Lai arī iepriekš abi minētie Hārperes darbi ir tikuši ekranizēti, galveno lomu atveidojot populārajam austrāliešu aktierim Ērikam Banam, «Izdzīvotāji» ir pirmais mini seriāls pēc Hārperes romāna motīviem.
Atmosfērisks krimiķis
«Izdzīvotāji» nav spožs pakaļdzīšanās krimināltrilleris, bet drīzāk skaistu dabas skatu ieskauts raksturu pētījums mazā kūrortpilsētā, tuvinoties gandrīz vai patieso noziegumu («true crime») žanram. Seriāls šķetina traģisku cilvēka pazušanas lietu, pievēršoties jaunas meitenes liktenim, nokļūstot gan karstāko ziņu epicentrā, gan nogrimstot aizmirstībā. Tiek izcelta arī ģimenēs valdošā neziņa, kas bez atrisinājuma velkas līdzi gadiem bezvēsts pazuduša ģimenes locekļa dēļ. Nav noslēpums, ka «aukstās» lietas, kas sen jau nav aktīvajā izmeklēšanas fāzē, ir pateicīga augsne neskaitāmām patieso noziegumu sērijām.
Pie okeāna ir bīstami
Mazās, gleznaini skaistās Tasmānijas kūrortpilsētas Evelīnbejas Austrālijas tālākajā dienvidgalā dzīve rit rāmi. Kad pilsētā pēc 15 gadu prombūtnes atgriežas Kierans Eliots ar pusaudžu gadu mīlestību, Āzijas-Austrālijas izcelsmes sievu Miju un abu kopīgo mazuli, daudzi viņu atgriešanos sagaida ar skepsi. To vidū ir Kierana māte Veritija, kura pirms 15 gadiem vētrā pie klintīm zaudēja dēlu un Kierana brāli Finnu un viņa draugu Tobiju. Veritijai jārūpējas par Kierana tēvu Braienu – kādreizējo peldēšanas zvaigzni, kurš sirgst ar Alcheimera slimību.
Evelīnbeja abu puišu bojāeju piemin, rīkojot atceres futbola maču, taču tikai Brontē, jaunā viesmīle, ir viena no retajām, kas atgādina, ka bojā gāja arī pusaugu meitene Gabija jeb Mijas labākā draudzene. Darbojošos personu vidū ir Gabijas māte Triša, Kierana bijusī simpātija Liva, kopīgie draugi Ešs un Šons.
Evelīnbejas ciešajā kopienā netrūkst savstarpējas radniecības, romantisku kaislību un ilgi glabātu noslēpumu, 15 gadus seno pagātni atceroties ar dziļu rūgtumu, smagumu un neziņu. Visi varoņi glabā savas traumatiskās atmiņas. Triša neuzzina, kas patiesībā notika ar viņas meitu Gabiju un joprojām domā, ka vainīgais varētu būt Veritijas dēls Finns. Kierans nejūt mātes mīlestību, jo bojā gāja viņa brālis, kurš kopā ar Tobiju viņu izglāba no vētras. Nekas netiek pierādīts, bet rūgstošās aizdomas mazpilsētā, kur cits citu pazīst, spēj saindēt pat vistīrākās attiecībās. Pēkšņi nogalina vēl vienu jaunu sievieti, ļaujot domāt, ka gan jaunā upura, gan Gabijas lieta ir saistīta.
«Izdzīvotāji» nav policijas drāma klasiskā izpratnē kā, piem., «Midsomeras slepkavības». Zem izmeklētāju lupas nonāk gan Kierana un Veritijas ģimene, gan Braiens, kurš slepkavības vietā un naktī ir bijis piekrastē, cenšoties glābt upuri.
Īpatnēja un tomēr raksturīga lieta šādiem mazpilsētu stāstiem ir pretnostatījums – savējie pret ārpusniekiem. Neviens īsti negrib ticēt, ka sen zināms kaimiņš, tuvākais draugs vai ģimenes loceklis varētu būt sliktais, ņemot vērā, ka dzimtajās vietās cilvēki mēģina cits citu piesegt, dažbrīd kļūstot par baisu noziegumu līdzdalībniekiem. Hārperes radītais stāsts ir krietni atmosfēriskāks, poētiskāks un nosacītāks nekā, piemēram, racionālās britu krimināldrāmas. «Izdzīvotāju» centrā ir paradīzi sološa, sapņaina vide ar saulainu, maģiski skaistu Tasmānijas okeānu un neizmērojami dziļo piekrastes klinšu sistēmu. Kas gan var noiet greizi?
Un tomēr Tasmānijas klintis ir slavenas gan ar savu stāvumu, konkrētajā filmēšanas lokācijā sasniedzot pat 300 metrus un citviet uz salas, sniedzoties 400 metru dziļumā pie sauszemes. Tās ir ļoti bīstamas, jo okeāna paisuma un bēguma laika amplitūda nepārsniedz 20 minūtes.
Lauku cilvēku ikdienas kaislības
«Izdzīvotāju» radošajai komandai liels izaicinājums bija klinšu ainu filmēšana un dabiskās vides restaurācija Melburnas kino paviljonā, jo nesaņēma atļauju filmēt Tasmānijas klintīs, pastāvot reāliem draudiem, ka filmēšanas komanda nepaspētu laikus izkļūt no tām laukā.
Paradoksālā kārtā tieši šis aspekts ir «Izdzīvotāju» esence, jo Kieranu paisuma laikā glābj Tobijs un Finns, kuri iet bojā. Tas, ka daba nesaudzē cilvēku un kļūst par nozieguma katalizatoru, ir raksturīgi visiem Hārperes romāniem. «Sausumā» (2016) traģiski notikumi seko cits pēc cita, kad Austrālijas pilsētu sasniedz sausuma vilnis. «Dabas spēkos» (2017) darba pārgājiena dalībnieces nokļūst Austrālijas mūžamežos pazūd bez vēsts. «Pazudušajā vīrā» (2018) tuksneša klajumā, tālu no savām mājām, bez ūdens paliek galvenais stāsta varonis. Un tā tālāk.
Visos autores stāstos daba ir tikpat svarīgs tēls kā jebkurš no cilvēkiem, ļaujot gan paslēpties aiz tās nodarījuma, gan it kā novelt vainu uz nejaušībām, padarot šos romānus par ļoti interesantiem un intriģējošiem lauku trilleriem. Hārperes stāstu centrā ir vienkāršie cilvēki: Austrālijas fermeri, lopkopji, zvejnieki, dažbrīd pavīdot pa kādam pilsētniekam, un, piemēram, vīna festivālu darbinieki. Hārperes stāsti lasītājam un skatītājam ir atpazīstami. Ar tiem ir viegli identificēties, jo Latvijas reģionu problēmas nav nemaz tik tālu no rakstnieces atveidotās Austrālijas.
Rūdītā «skandināvu nuāra» seriālu un kriminālromānu auditorija ir radusi pie asinīm, līķiem un mūžīgi smidzinoša auksta lietus kaut kur Zviedrijā. «Izdzīvotāji» šo nosacījumu lauž, sērijām vairāk tuvinoties, piemēram, LTV savulaik demonstrētajai «Rivjērai», tikai bez bagātnieku problēmām.
Labs tūrisma ienākumu avots Tasmānijai
«Izdzīvotāji» ir būtisks notikums gan rakstnieces Džeinas Hārperes radošajā dzīvē, kura ir šī seriāla līdzproducente, gan potenciāli svarīgs kino nozares notikums Austrālijā, atspoguļojot «Netflix» stratēģiju – sadarboties ar producentiem, kuri nav tikai Holivudas lielbudžeta grāvēju īpašnieki. Salīdzinoši reti apdzīvotajam Austrālijas štatam Tasmānijai šāds bizness ienes naudu, ļaujot nopelnīt vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, kā savulaik festivāla «Positivus» Salacgrīvas laikā, kad vietējie par nomas maksu ļāva savās teritorijās novietot auto, piedāvāja naktsmītnes, ēdināšanu. Kā atzīst seriāla veidotāji, pie okeāna krastiem bijis grūti novietot visu kino darbinieku automašīnas, īpaši autobusus vai mikroautobusus ar filmēšanas tehniku. Tādēļ šāda sadarbība noderēja.
Kaut «Izdzīvotāji», īpaši sākumā, rit mazliet lēnīgi un var likties, ka varoņi darbību virza tikai ar runāšanu par notikušo, īsto jaudu sērijas gūst tieši otrajā pusē. Tad arī atklājas galvenās intrigas, arī tas, kas patiesībā notika ar Gabiju. Atrisinājums ir diezgan negaidīts.
THE SURVIVORS
NETFLIX
Pirmā sērija: 2025. gada 6. jūnijs
Sēriju skaits: 6
Scenārija autori: Tonijs Eiress
Lomās: Čārlijs Vikers, Robina Malkolma, Jerina Hā, Deimiens Gārvijs, Džordžs Meisons un citi.