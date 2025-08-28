Holivudā baumo par strīdu starp Reinoldsu un Dauniju junioru filmēšanas laukumā: patiesība vai tikai spekulācijas?
Izplatījušās baumas, ka divas lielākās Holivudas zvaigznes – Raiens Reinolds un Roberts Daunijs juniors – sastrīdējušies filmas "Avengers: Doomsday" filmēšanas laukumā. Bet vai šīs baumas atbilst patiesībai?
Baumas sākotnēji parādījās pēc ziņojuma no "The Hot Mic", kur tika minēts, ka divi aktieri piedzīvojuši konfliktu. Fani un žurnālisti ātri sāka spekulēt, ka tie varētu būt Reinoldss un Daunijs juniors. Šīs baumas ieguva plašu uzmanību, un daži mediji pat apgalvoja, ka šis strīds varētu būt izraisījis “lielu šķelšanos” filmēšanas laikā.
Žurnālists un podkāsta vadītājs Džons Roča norādīja, ka strīds noticis starp “diviem izteiktiem aktieriem,” taču viņš atturējās no konkrētu vārdu minēšanas. Vēlāk Roča gan apstiprināja, ka tie nebija Reinolds un Daunijs juniors.
Lai arī baumas par šo iespējamo strīdu starp diviem "Avengers: Doomsday" aktieriem ir izplatījušās, vairāki ziņojumi apliecina, ka tas tomēr nav bijis "Dedpūla" un "Dzelzs vīra" strīds. "People" ziņo, ka starp abiem aktieriem nav “nepārprotamu nesaskaņu,” savukārt TMZ atzīmēja, ka viņi pat “nekad” nav tikušies personīgi.
Kamēr Daunijs juniors ir apstiprināts kā Doktors Dūms gaidāmā "Avengers" turpinājumā, Reinoldsa "Dedpūls", lai gan tehniski ietilpst "Marvel" kinoversā, vēl nav apstiprināts kā filmas daļa.