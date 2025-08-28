Lielākie rudens un ziemas pasākumi Jūrmalā
foto: Publicitātes/Jurmala.lv
Lielākie rudens un ziemas pasākumi Jūrmalā

Šoruden un ziemā Jūrmala piedāvā bagātīgu kultūras un atpūtas pasākumu programmu – no Dzejas dienām, Mājas kafejnīcu dienām un tradicionālajiem gadatirgiem septembrī līdz Veselības mēnesim, Restorānu nedēļai un koncertiem Dzintaru koncertzālē oktobrī.

Novembrī pilsētā gaidāmas laikmetīgās mākslas izstādes un valsts svētku pasākumi, bet decembrī – Ziemassvētku festivāls, svētku egles iedegšana, koncerti un Jaunā gada sagaidīšana. Plašā pasākumu programmā ikviens atradīs sev piemērotu notikumu – sākot no sporta aktivitātēm līdz izcilai klasiskajai un mūsdienu mūzikai, vizuālajai mākslai un svētku tradīcijām.
Pilna programma ar detalizētu informāciju pieejama visitjurmala.lv sadaļā Pasākumi .

SEPTEMBRIS

Pārgājiens BK Kolka ← Dubulti
5.–7. septembrī

DAGAMBA un Simfoniskais orķestris
6. septembrī Dzintaru koncertzālē

Mājas kafejnīcu dienas
6.–7. septembrī Jūrmalā

Mellužu gadatirgus
6. septembrī Mellužu estrādē

Dzejas dienas
5.–26. septembrī no Bulduriem līdz Kauguriem

Dzejas dzīres “Raiņa priedēs”
11. septembrī pie vides objekta “Raiņa priedes” Pumpuros

Izstāžu cikls: Baiba Zalcmane “Emocija”, Otto Zitmanis “Gribu redzēt sauli, saules” un Nikolaja un Ingrīdas Bulmaņu mākslas kolekcija
12. septembrī–19. oktobrī Jūrmalas muzejā

22. Starptautiskais kamerorķestra “Kremerata Baltica” festivāls
12.–14. septembrī Dzintaru koncertzālē

Zelta kāzu jubilāru godināšana “Zelta kāzas zelta rudenī” ar Maksimu Buselu
19. septembrī Jūrmalas Kultūras centrā

Jūrmalas Amatnieku diena
20. septembrī Jūrmalas Brīvdabas muzejā

30. Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Mazā un lielā Grācija 2025”
20.–21. septembrī sporta namā “Taurenītis”

Jūrmalas velomaratons
27. septembrī Jūrmalā

Koncertu cikls “Brīvdienu mūzika 2025”
28. septembrī–14. decembrī Dzintaru koncertzālē

OKTOBRIS

Veselības mēnesis
Oktobrī Jūrmalā

Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas
4.–5. oktobrī Ķemeru Nacionālajā parkā

Filma “Nemirstīgā mīļotā” kopā ar Andreju Osokinu
5. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Jūrmalas restorānu nedēļa
6.–19. oktobrī Jūrmalā

Daumants Liepiņš. Bēthovens, Lists, Debisī
10. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Boksa sacensības “Jāņa Roviča kauss 2025”
11. oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas sporta zālē

Igors Gubermans. “Gariki” un atbildes uz jautājumiem
12. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Koncerts “Satikt Čaku”
17. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Slokai 770 un Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkai 140
18. oktobrī Slokas baznīcā un tirgus laukumā

Rudens ekskursiju nedēļa
20.–26. oktobrī Jūrmalā

Izstāde “Mans ceļš. No Rozentāla skolas līdz māksliniekam. Alberts Kronenbergs”
24. oktobrī–11. janvārī Jūrmalas muzejā

Izabella Fausta. Johans Sebastiāns Bahs. Sonātes un partitas
24. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Jūrmala Džezs. Daniel Garcia Trio
31. oktobrī Dzintaru koncertzālē

Orientēšanās sporta komandu sacensības “Jūrmalas Rogainings 2025”
Oktobrī Jūrmalā

NOVEMBRIS

Mārtiņdienas svinības
8. novembrī Kauguros

Filma “Amadejs” kopā ar Vestardu Šimku
9. novembrī Dzintaru koncertzālē

Lāčplēša dienas pasākumi
11. novembrī Kauguros

Spāņu ģitāra un deja
21. novembrī Dzintaru koncertzālē

Laikmetīgās mākslas konkursizstāde “Cik vērts?”
13. novembrī–30. decembrī Bulduru izstāžu namā

Latvijas Republikas Neatkarības dienas svinības
18. novembrī Kauguros un Majoros

Latvijā garākais dzīvās uguns “Gaismas ceļš”
18. novembrī no Lielupes līdz Ķemeriem

Mārtiņš Vilsons koncertizrādē “Stabules sapnis”
22. novembrī Dzintaru koncertzālē

Izrāde “Nezināmais draugs” ar Kseniju Rapoportu un Poļinu Osetinsku
28. novembrī Dzintaru koncertzālē

Zandas Švēdes un Reiņa Zariņa koncerts “Gaišā nakts”
29. novembrī Dzintaru koncertzālē

Ziemassvētku egles iedegšana
29. novembrī Majoros

DECEMBRIS

Ziemassvētku festivāls
6.–31. decembrī Dzintaru koncertzālē

Ziemassvētku pasākums
13. decembrī Kauguros

Vestarda Šimkus koncerts “Visskaistākā nakts”
13. decembrī Dzintaru koncertzālē

Ziemas saulgrieži
21. decembrī Jūrmalas Brīvdabas muzejā

Rīgas Doma zēnu kora Ziemassvētku koncerts
28. decembrī Dzintaru koncertzālē

Jaunā gada sagaidīšana
31. decembrī Kauguros

*Pasākumu datumi un norises vietas var tikt mainīti

