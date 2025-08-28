Lielākie rudens un ziemas pasākumi Jūrmalā
Šoruden un ziemā Jūrmala piedāvā bagātīgu kultūras un atpūtas pasākumu programmu – no Dzejas dienām, Mājas kafejnīcu dienām un tradicionālajiem gadatirgiem septembrī līdz Veselības mēnesim, Restorānu nedēļai un koncertiem Dzintaru koncertzālē oktobrī.
Novembrī pilsētā gaidāmas laikmetīgās mākslas izstādes un valsts svētku pasākumi, bet decembrī – Ziemassvētku festivāls, svētku egles iedegšana, koncerti un Jaunā gada sagaidīšana. Plašā pasākumu programmā ikviens atradīs sev piemērotu notikumu – sākot no sporta aktivitātēm līdz izcilai klasiskajai un mūsdienu mūzikai, vizuālajai mākslai un svētku tradīcijām.
Pilna programma ar detalizētu informāciju pieejama visitjurmala.lv sadaļā Pasākumi .
SEPTEMBRIS
Pārgājiens BK Kolka ← Dubulti
5.–7. septembrī
DAGAMBA un Simfoniskais orķestris
6. septembrī Dzintaru koncertzālē
Mājas kafejnīcu dienas
6.–7. septembrī Jūrmalā
Mellužu gadatirgus
6. septembrī Mellužu estrādē
Dzejas dienas
5.–26. septembrī no Bulduriem līdz Kauguriem
Dzejas dzīres “Raiņa priedēs”
11. septembrī pie vides objekta “Raiņa priedes” Pumpuros
Izstāžu cikls: Baiba Zalcmane “Emocija”, Otto Zitmanis “Gribu redzēt sauli, saules” un Nikolaja un Ingrīdas Bulmaņu mākslas kolekcija
12. septembrī–19. oktobrī Jūrmalas muzejā
22. Starptautiskais kamerorķestra “Kremerata Baltica” festivāls
12.–14. septembrī Dzintaru koncertzālē
Zelta kāzu jubilāru godināšana “Zelta kāzas zelta rudenī” ar Maksimu Buselu
19. septembrī Jūrmalas Kultūras centrā
Jūrmalas Amatnieku diena
20. septembrī Jūrmalas Brīvdabas muzejā
30. Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Mazā un lielā Grācija 2025”
20.–21. septembrī sporta namā “Taurenītis”
Jūrmalas velomaratons
27. septembrī Jūrmalā
Koncertu cikls “Brīvdienu mūzika 2025”
28. septembrī–14. decembrī Dzintaru koncertzālē
OKTOBRIS
Veselības mēnesis
Oktobrī Jūrmalā
Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju dienas
4.–5. oktobrī Ķemeru Nacionālajā parkā
Filma “Nemirstīgā mīļotā” kopā ar Andreju Osokinu
5. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Jūrmalas restorānu nedēļa
6.–19. oktobrī Jūrmalā
Daumants Liepiņš. Bēthovens, Lists, Debisī
10. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Boksa sacensības “Jāņa Roviča kauss 2025”
11. oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas sporta zālē
Igors Gubermans. “Gariki” un atbildes uz jautājumiem
12. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Koncerts “Satikt Čaku”
17. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Slokai 770 un Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkai 140
18. oktobrī Slokas baznīcā un tirgus laukumā
Rudens ekskursiju nedēļa
20.–26. oktobrī Jūrmalā
Izstāde “Mans ceļš. No Rozentāla skolas līdz māksliniekam. Alberts Kronenbergs”
24. oktobrī–11. janvārī Jūrmalas muzejā
Izabella Fausta. Johans Sebastiāns Bahs. Sonātes un partitas
24. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Jūrmala Džezs. Daniel Garcia Trio
31. oktobrī Dzintaru koncertzālē
Orientēšanās sporta komandu sacensības “Jūrmalas Rogainings 2025”
Oktobrī Jūrmalā
NOVEMBRIS
Mārtiņdienas svinības
8. novembrī Kauguros
Filma “Amadejs” kopā ar Vestardu Šimku
9. novembrī Dzintaru koncertzālē
Lāčplēša dienas pasākumi
11. novembrī Kauguros
Spāņu ģitāra un deja
21. novembrī Dzintaru koncertzālē
Laikmetīgās mākslas konkursizstāde “Cik vērts?”
13. novembrī–30. decembrī Bulduru izstāžu namā
Latvijas Republikas Neatkarības dienas svinības
18. novembrī Kauguros un Majoros
Latvijā garākais dzīvās uguns “Gaismas ceļš”
18. novembrī no Lielupes līdz Ķemeriem
Mārtiņš Vilsons koncertizrādē “Stabules sapnis”
22. novembrī Dzintaru koncertzālē
Izrāde “Nezināmais draugs” ar Kseniju Rapoportu un Poļinu Osetinsku
28. novembrī Dzintaru koncertzālē
Zandas Švēdes un Reiņa Zariņa koncerts “Gaišā nakts”
29. novembrī Dzintaru koncertzālē
Ziemassvētku egles iedegšana
29. novembrī Majoros
DECEMBRIS
Ziemassvētku festivāls
6.–31. decembrī Dzintaru koncertzālē
Ziemassvētku pasākums
13. decembrī Kauguros
Vestarda Šimkus koncerts “Visskaistākā nakts”
13. decembrī Dzintaru koncertzālē
Ziemas saulgrieži
21. decembrī Jūrmalas Brīvdabas muzejā
Rīgas Doma zēnu kora Ziemassvētku koncerts
28. decembrī Dzintaru koncertzālē
Jaunā gada sagaidīšana
31. decembrī Kauguros
*Pasākumu datumi un norises vietas var tikt mainīti