No cīņas ar vēzi līdz pat piecām laulībām: kā klājies "A komandas" aktieriem pēc seriāla beigām
Seriāls “A komanda” (The A-Team) joprojām tiek uzskatīts par 80. gadu TV klasiku. Lai arī kopš seriāla noslēguma ir pagājuši 38 gadi, daudzi no mums joprojām atceras seriāla neaizmirstamos varoņus – harizmātisko Hanibalu, jautro un trako pilotu Merdoku, šarmanto Feisu un, protams, spēka iemiesojumu “Bī. Ei.” Barakusu.
Seriāls “A komanda”, ko iepazina arī latviešu skatītāji, pirmo reizi tika demonstrēts 1983. gadā televīzijas kanālā NBC. Sižets stāsta par četriem bijušajiem Vjetnamas kara kareivjiem, kuri tiek netaisnīgi apsūdzēti un ir spiesti bēgt no valdības. Slēpjoties no militārās policijas, viņi kļūst par algotņiem, kas palīdz cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.
Pēc piecām sezonām seriāls noslēdzās 1987. gadā, jo reitingi sāka kristies un skatītāji meklēja jaunus stāstus. Tomēr “A komanda” ir palikusi atmiņā kā viena no 80. gadu TV klasikām ar neaizmirstamiem tēliem.
Tagad, gandrīz četras desmitgades vēlāk, piedāvājam atskatīties uz to, ko seriāla aktieri ir paveikuši kopš noslēguma un kā viņi izskatās šodien.