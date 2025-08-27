Princis Viljams un princese Ketrīna maksās iespaidīgu īri par savu nākamo ģimenes māju
Velsas princis un princese gatavojas pārcelties uz savu jauno ģimenes māju Vindzorā, un īpašumu eksperti jau aprēķinājuši, cik liela summa viņiem katru mēnesi būs jāmaksā par īri.
Velsas princis Viljams un princese Ketrīna ar bērniem – princi Džordžu, princesi Šarloti un princi Luisu – šobrīd dzīvo piecu guļamistabu lielajā Adelaidas kotedžā. Vindzorā. Turp ģimene pārcēlās karalienes Elizabetes II dzīves nogalē, lai būtu tuvāk Viljama omītei. Taču jau šogad pat Velsi pārcelsies uz daudz lielāku ēku – 16 miljonus vērto astoņu guļamistabu “Forest Lodge” muižu Vindzorā, kas ir tikai dažu kilometru attālumā no viņu pašreizējās dzīvesvietas.
Kad Viljams kļūs par karali, ģimene dzīvos Bekingemas pilī, taču šobrīd par savas ģimenes pastāvīgajām mājām viņš ar sievu izvēlējies “Forest Lodge” muižu Vindzoras Lielajā parkā.
Pārcelšanās tiks segta no ģimenes privātajiem līdzekļiem, un viņi paši maksās īri kroņa īpašumam, kam māja pieder. Runas par šo soli izraisījušas plašu sabiedrības interesi, un nākamie Velsu kaimiņi jau dalījušies savās pārdomās.
Greznā astoņu guļamistabu Džordža laika (18.–19. gs. sākums, karaļu Džordžu I–IV valdīšanas laiks) arhitektūras stilā celtā savrupmāja karaļnamam pieder kopš 1829. Gada. 2001. gadā tā tika izīrēta par 15 000 sterliņu mārciņām mēnesī, vēstīja žurnāls “Hello!”. Tomēr, ņemot vērā inflāciju pēdējo 24 gadu laikā, nekustamo īpašumu eksperts Rasels Kvirks intervijā “Manchester Evening News” norādījis, ka Viljams un Ketrīna, visticamāk, karaļnamam par īsi maksās divkārt lielāku summu.
Viņš skaidroja: “Šajos vairāk nekā divdesmit gados īres cenas ir augušas, tās atšķiras atkarībā no reģiona, taču Vindzora kļuvusi īpaši pieprasīta, jo īpaši ārvalstu īrnieku vidū. Kas noticis pēdējos gados – gan iepriekšējās valdības laikā, gan šīs – ir tas, ka nodevu sistēma par nekustamo īpašumu iegādi kļuvusi aizvien smagāka, un rezultātā daudzi cilvēki izvēlas īrēt, nevis pirkt, jo nevēlas maksāt tik lielas summas, piemēram, pat miljonu mārciņu tikai nodevā.”
“Tāpēc īres tirgū pieprasījums šobrīd ir ārkārtīgi liels. Rezultātā šādas mājas īres vērtība, visticamāk, ir dubultojusies – ja 2001. gadā tā bija 15 000 mārciņu mēnesī, tad tagad, iespējams, sasniedz ap 30 000 mārciņu mēnesī jeb aptuveni 7 000 mārciņu nedēļā. Summa ir iespaidīga, taču pieprasījums ir ārkārtīgi liels.”
Runājot par prinča Viljama ģimenes jauno mājvietu, kas nodokļu maksātājiem neizmaksās ne penija, karaļnama eksperte un žurnāla “Majesty Magazine” galvenā redaktore Ingrīda Sjuarda norādījusi izdevumam “Hello!”: “Šī ir patiešām skaista Džordža laikmeta māja. Tā atrodas nomaļā vietā un tāpēc būs viņiem ideāli piemērota.”
“Adelaidas kotedža vienmēr bija tikai pagaidu mājvieta – tā ir pārāk maza. Taču Viljams nekad nav vēlējies mitināties milzīgā pilī. Viņš jau sen skaidri teicis, ka tas nav veids, kā vēlas dzīvot,” papildināja Sjuarda.
Jaunā mājvieta atradīsies tuvāk vienkāršajai tautai, kas mitinās pie Krenburnholas parka. Vietējie iedzīvotāji saviem nākamajiem kaimiņiem veltījuši siltus vārdus, dēvējot viņus par “brīnišķīgiem” un “lielisku ieguvumu valstij”.
87 gadus vecā Džīna Rīva atzinusi: “Es ļoti priecājos par viņiem, laipni lūgti. Ceru, ka sabiedrība ļaus viņiem dzīvot netraucēti kā ģimenei. Šī vieta nav tik privāta kā viņu iepriekšējā māja – vismaz pēc tā, ko es zinu. Man būtu žēl, ja cilvēki nepārtraukti ietu garām, rādītu ar pirkstu un teiktu: ‘Re, kur viņi dzīvo.’ Viņiem tomēr ir mazi bērni. Viņi ir pelnījuši privātumu.”
Rīvas kundze pauda savas simpātijas pret Viljamu un Ketrīnu, sakot: “Es domāju, ka viņi ir lielisks ieguvums valstij. Es biju pusaudze, kad karaliene tika kronēta, un viņa daudz deva šai valstij. Bet tagad ir īstais laiks jaunajai paaudzei. Viljams un Keita ir tik jauki! Viņi ir jauni, uz ģimeni orientēti, vienmēr kopā ar saviem bērniem. Tā ir jauna pieeja monarhijai. Viņi vēlas, lai pret viņiem izturas kā pret parastiem cilvēkiem.”