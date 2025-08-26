Bauskas pilī uzņems vērienīgu korejiešu filmu “Shanghai”
Jau pavisam drīz Latvijā sāksies vērienīgās korejiešu filmas “SHANGHAI” uzņemšana. No 16. līdz 21. septembrim filmēšanas darbi norisināsies Bauskas pils un pilskalna teritorijā - unikālā kultūrvēsturiskā objektā, kas izvēlēts starp daudzām citām Eiropas pilīm, pateicoties tā unikālajai arhitektūrai un autentiskajai atmosfērai.
Filma būs vēsturiska mistērijas drāma, un tieši Latvijas rūpīgi saglabātās pilis un muižas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mūsu valsts kļuvusi par šī projekta norises vietu.
Bauskas pils muzejs ir viena no izcilākajām vietām Latvijā, kur iespējams izjust 15.–17. gadsimta atmosfēru. Pils atrodas Bauskas pilsētas teritorijā un sastāv no divām daļām. Tās vecākā daļa ir vienīgais speciāli uguns šaujamo ieroču lietošanai celtais Livonijas ordeņa cietoksnis, bet jaunākā daļa – ar bastioniem, aizsardzības sienām un zemes vaļņiem nocietināta rezidences tipa pils. Celtne ir vienīgā daļēji saglabājusies Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru rezidence.
Pils muzejā apmeklētājiem tiek piedāvātas vēsturiskas ekspozīcijas, tematiskas programmas, interaktīvas izstādes un pat renesanses laika deju stundas. Pils tornis, cietokšņa drupas un ainavu taka sniedz neaizmirstamu pieredzi gan vēstures entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem. Filmēšanas laikā tiks ierobežota piekļuve Bauskas pilskalnam, kā arī Bauskas pils uz laiku būs slēgta apmeklētājiem.
Filmēšanas periodā tiks slēgtas arī pils autostāvvietas gar Brīvības bulvāri.
Šī plaša mēroga Korejas filmu projekta sagatavošanas darbus veic Latvijas producentu kompānija “Film Angels” sadarbībā ar Dienvidkorejas studiju “Studio Flow”. Šī būs jau sestā kopīgā sadarbība starp “Film Angels” un Dienvidkorejas partneriem.
Filmas komanda pateicas Bauskas novada pašvaldībai un iedzīvotājiem par atsaucību un sapratni filmēšanas darbu organizēšanā.
Projektu Latvijā atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra saskaņā ar 2025. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.