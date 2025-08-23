Nacionālā teātra 107. sezonas atklāšana; 06.08.2025.
Evija Krūze atklāj, kur slapjajā vasarā nosauļojusies
Kad aktieri pēc vasaras atvaļinājuma sanāca kopā Latvijas Nacionālajā teātrī, citu vidū ar īpaši zeltainu iedegumu izcēlās aktrise Evija Krūze. Kur tad bija saule? Izrādās, tepat netālu!
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", nu jau sešus gadus, kopš apprecējusies ar igauni Aimuru Krūzi, aktrise Evija Krūze daļēji dzīvo Igaunijā. Izrādās, kopā ar vīru viņa mērķtiecīgi veido un iekopj ģimenes lauku īpašumu Igaunijas dienvidos, pie pašas Latvijas robežas, netālu no Alūksnes.
“Patiesībā šovasar sajutos kā liela veiksminiece, jo lija gandrīz tikai tad, kad piedalījos mēģinājumos vai bija jāspēlē izrādēs, bet tajās dienās un laikā, kad biju brīva no darbiem, pārsvarā dienas trāpījās skaistas un saulainas. Man ļoti patīk uzņemt saules enerģiju, es vispār nebaidos, kā ar ādu būs pēc gadiem. Man arī nemaz dikti nav jācepinās saulē – āda pati ātri iedeg. Vienmēr regulāri nododu analīzes un par D vitamīna līmeni organismā nesūdzos – tas vienmēr ir teicams,” gandarījumu pauž Evija.
“Patiesībā laikapstākļi Igaunijā lielākoties bija aptuveni tādi paši kā Latvijā, arī tur lija un bija daudz apmākušos dienu. Bet tur ir vietiņa, kur mūsu ģimenei ir zeme, lauku mājiņa, kur, no rīta pamostoties, uzreiz var iziet ārā saulītē. Rīgas centrā dzīvojot, neiesi jau gluži parkā sauļoties. Un tā saulīte sakrājas, ja padzīvo kādu laiku dabā. Lielākoties speciāli nesauļojos, bet vienkārši biju ārā. Šad un tad pusguļus lasīju grāmatu, mācījos izrādes tekstus. Ak jā, noteikti nosauļojos ravējot! Plaukstas man bija drusciņ gaišākas, jo cimdi bija rokās,” smej Evija, atklājot, ka piemājas dārzā aug kartupeļi, bietes, tomāti, gurķi un pat arbūzi, kas šogad pārmērīgā mitruma dēļ gan neesot padevušies. “Mums ļoti patīk būt tādiem vasaras lauciniekiem. Vīrs nodarbojas arī ar biškopību. Dzīvojam īstenā eko vidē. Blakus, trīs minūšu gājiena attālumā, ir Hino ezers, kur varam likt tīklus, ķert zivis,” par iespēju būt dabā priecājas aktrise.
“Taču arī Igaunijā šovasar odu ir ekstrēmi daudz! Mums ir tāda maza mājiņa ar lielu āra terasi, un terasē odi nelido, izņemot vakarā, kad saule ir norietējusi. Un tad no odiem paslēpjamies aiz moskītu tīkla. Īpaši jautrs skats ir, kad mans vīrs dodas pļaut, – tad viņš izskatās kā kosmonauts! Lai pasargātos no odiem, dunduriem un mušām, saģērbjas baltā kostīmā, galvā kaut kas līdzīgs cepurei ar tīklu, kādu liek, ejot pie bitēm,” smaidot stāsta Evija Krūze.