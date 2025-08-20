"Turaidas rozes" 40 gadu jubilejas koncerts Jūrmalā 2025. gada augustā
2025. gada 19. augustā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, izskanēja grupas "Turaidas roze" 40 gadu jubilejas koncerts.
FOTO: Jūrmalā izskan grupas "Turaidas roze" 40 gadu jubilejas koncerts. Uz skatuves kāpj arī Evika Siliņa
Šajā vakarā kopā ar “Turaidas rozi”, kura koncertzālē ieradās, ejot pa sarkano paklāju pūtēju orķestra defilē pavadībā, uz skatuves kāpa īpašie viesi – pūtēju orķestris “Horizonts” (diriģents - Tomass Kokamegi), kuram speciāli radītas komponista Imanta Kalniņa dziesmu “Ai, māsa Lietuva!”, “Kas jūs esat?”, “Nelaid, māte, bērnus mežā”, “Vējš un liepa” un citas aranžijas; tāpat koncerta programmā iekļauti arī mazāk dzirdēti komponista skaņdarbi.
Pēc koncerta, kuru skatītāji uzņēma ar stāvovācijām, grupa no premjerministres Evikas Siliņas saņēma Ministru kabineta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā, tāpat skatītājiem bija iespēja tikt pie mākslinieku autogrāfiem un nofotografēties kopā ar mūziķiem, savukārt neoficiālā daļa, svinot grupas nozīmīgo jubileju, norisinājās restorānā “36. līnija”.