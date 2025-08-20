Kventins Tarantīno atklāj, kuru no savām filmām viņš uzskata par labāko
Holivudas režisors Kventins Tarantīno atklājis, kuru no saviem filmām viņš uzskata par labāko – un tā, iespējams, nav tā, kuru jūs gaidījāt.
Amerikāņu režisoram ir divi "Oskari": viens par scenāriju filmai "Lubene" 1994. gadā un otrs par scenāriju filmai "Atsvabinātais Džango" 18 gadus vēlāk. Taču neviena no šīm filmām nav tā, ko viņš uzskata par savu labāko – vai pat iecienītāko filmu.
Tā vietā viņš saka, ka 2009. gada filma "Bēdīgi slavenie mērgļi" ir viņa labākais darbs, bet viņa iecienītākā filma ir viņa jaunākā filma "Reiz Holivudā".
""Reiz Holivudā" ir mana mīļākā filma, bet "Bēdīgi slavenie mērgļi" ir mana labākā, bet es domāju, ka "Nogalināt Bilu" ir izteikta Kventina filma, kuru neviens cits nespētu uztaisīt," uzsvēra slavenais kino režisors.
Filmas "Bēdīgi slavenie mērgļi" sižets norisinās Otrā pasaules kara laikā, 1941. gadā, nacistu okupētajā Francijā. Sižeta centrā ir grupa amerikāņu ebreju karavīru, kas pazīstami kā "Bēdīgi slavenie mērgļi". Šie karavīri tiek nosūtīti uz Franciju ar misiju – nogalināt nacistus un radīt bailes nacistu armijas vidū.
Tarantīno piedāvā savu īpašo pieeju, sajaucot vēsturisko realitāti ar viņa zīmīgajiem elementiem – neparasti grafisku vardarbību, melno humoru un stilizētu dialogu.
Savukārt, runājot par filmu "Nogalināt Bilu" ar Umu Tūrmani galvenajās lomās, Tarantīno pauda, ka "es biju dzimis, lai uztaisītu šo filmu."
Ņemot vērā, ka daži no viņa darbiem saņēmuši arī kritiku, Tarantīno atzina, ka "pa ceļam ir kļūdījies dažās lietās." "Vienīgais, kas man ēd sirdi, ir tikai dažas mazās ainas gan filmā "Trakie suņi", gan filmā "Lubene"," viņš sacīja, piebilstot, ka abās iekļauti "amatieru sūdi".
Viņš atzina, ka nevēlas izcelt savas kļūdas, bet pieminēja aprīkojumu kadrā, mikrofonu ēnu un X zīmi, kur aktieriem vajadzēja stāvēt. "Lai saprastu, kā to izdarīt, vajag vismaz divas filmas," viņš jokoja.
Tarantīno iepriekš bija teicis, ka nākamā filma, kuru viņš uzņems, būs viņa pēdējā.