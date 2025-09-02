VIDEO: Paradīze, kura pārvēršas par elli Rona Hovarda trillerī “Ēdene”
1939. gadā Floreānas sala kļuva par patvērumu saujiņai cilvēku, kuri vairs nevēlējās dzīvot tā sauktajā civilizācijā. Taču trauslais līdzsvars tika izjaukts, kad komūnai pievienojās skandalozā Baronese, kura uz salu devās ar saviem plāniem šajā zemē. Viņas intrigas un varaskāre pārvērš mierīgo mājvietu par ciešanu un sazvērestību salu. Un tad notiek virkne brutālu slepkavību, kuru noslēpumi līdz pat šai dienai nav atklāti.
Izcilais režisors, divu “Oskara” balvu ieguvējs Rons Hovards jau daudzus gadus ir bijis apsēsts ar noslēpumaino stāstu par Floreānas salu Galapagu salās. Šeit 1939. gadā apmetās vairāki cilvēki un izveidoja savu mazo komūnu. Tāpat šeit notika slepkavības, kuras līdz pat mūsdienām neviens nespēja atrisināt. Rons Hovards, kurš mums dāvāja tādas neaizmirstamas filmas kā "Brīnišķais prāts", "Apollo 13", "Da Vinči kods", "Frosts/Niksons", "Cerība uzvarai", "Sacīkste" un daudzas citas, nolēma pats atrisināt salas noslēpumus. 15 gadus viņš pētīja visdažādākos arhīvu ierakstus un gatavojās pastāstīt pasaulei patiesību. Nu, šis laiks ir pienācis. Viņa jaunā filma "Ēdene" ir provokatīvs un neparedzams izdzīvošanas trilleris, kas balstīts uz absolūti reāliem notikumiem.
Filmas "Ēdene" stāsts risinās starp diviem pasaules kariem, kad vācu filozofs Dr. Frīdrihs Riters atsakās no visiem civilizācijas labumiem un kopā ar savu studenti un mīļāko Doru Štrauhu pārceļas uz nomaļo Floreānas salu Galapagu salās. Viņu neticamā apņēmība veidot labāku dzīvi un radīt jaunu sabiedrības modeli iedvesmo kara veterānu Heincu Vitmeru, kurš arī nolemj aizbēgt uz jaunu, kā viņam šķiet, labāku pasauli. Kopā ar savu jauno sievu Margretu un dēlu Hariju viņš ierodas salā. Atšķirībā no Ritera un Doras, viņi nezina, kā izdzīvot savvaļā, taču ir apbruņoti ar daudzām grāmatām un teorētiskām zināšanām. Dr. Riters ir kategoriski pret kaimiņiem, taču piekāpjas jaunpienācējiem ar nosacījumu, ka viņi netraucēs viens otram.
Tieši tajā brīdī, kad abas ģimenes cenšas līdzsvarot viena otru, uz salas ierodas Eloīse Vērborna de Vāgnere-Boskē, nekaunīga un noslēpumaina sabiedrības dāma, kas pazīstama kā Baronese - ar lepnumu un savu personīgo asistentu svītu, paziņojot par saviem grandiozajiem plāniem uzcelt viesnīcu elitei. Konflikts saasinās, kad Baroneses iebiedēšana gandrīz izraisa Margrētes nāvi dzemdībās. Kļūst skaidrs, ka viņa neapstāsies ne pie kā, lai pārņemtu salu, un kādam viņa ir jāaptur. Bet kā?
Ir veiktas daudzas izmeklēšanas par notikumu attīstību un sekām. Visas izmeklēšanas nonāca strupceļā. Rons Hovards sagatavoja savu versiju par to, kas varētu būt noticis Floreānas salā, un dalījās tajā ar savu veco draugu, režisoru un producentu Bilu Konoru. Kopā viņi nolēma izveidot filmu lielajam ekrānam, kas pastāstītu visai pasaulei par šiem noslēpumainajiem notikumiem. Gatavojoties filmēšanai, viņi devās uz tieši šo salu, piesaistot Vitmeru ģimenes pēcteču atbalstu. “Esmu sapņojis par šīs filmas uzņemšanu jau 15 gadus. Bet tieši pēc Covid-19 es sajutu, ka skatītāji spēs patiesi just līdzi varoņiem — ne tikai redzēt viņus kā ekscentriskus dalībniekus noslēpumainā stāstā, bet uztvert viņus kā cilvēkus, kuru situācija viņiem ir tuva. Tieši pandēmijas laikā es sapratu, ka šī filma var kļūt ļoti tuva skatītājiem,” sacīja Rons Hovards.
Pēc scenārija pabeigšanas Hovardam un producentiem nācās atrast pareizo aktieru ansambli. Viņi saprata, ka filmas panākumi būs atkarīgi no tā, cik labi aktieri spēs atveidot dialogus un sarežģītos tēlus ar pareizo savstarpējās ķīmijas, noslēpumainības un melnā humora devas līdzsvaru. Kā norāda producenti, bija milzīgs skaits Holivudas A klases zvaigžņu, kas vēlējās piedalīties filmā: labāko aktieru aģenti piešķīra šim projektam augstāko prioritāti, cenšoties panākt, lai viņu zvaigznes strādātu šajā filmā. Rons Hovards personīgi piedalījās aktieru atlasē.
Daniels Brūls, kulta filmu "Bēdīgi slavenie mērgļi" un "Kapteinis Amerika: Pilsoņu karš" zvaigzne, jau pirms 10 gadiem bija strādājis ar Hovardu pie filmas "Sacīkste", kas arī bija balstīta uz reāliem notikumiem. Režisors viņu personīgi uzaicināja uz Ēdeni. Kas attiecas uz Džūdu Lovu, šis slavenais aktieris, divkārtējais “Oskara” balvas nominants, tika uzaicināts ne tikai sava talanta un popularitātes dēļ, bet arī tāpēc, ka aktieris ir pārsteidzoši līdzīgs Dr. Frīdriham Riteram. Tālāk tika uzaicināta “Oskara” balvas nominante Ana de Armasa, kura filmā atveidoja Baronesi. Aktieru sastāvam pievienojās arī “Oskara” balvas nominante Vanesa Kērbija, jaunā hita “Fantastiskais četrinieks: Pirmie soļi” un filmu sēriju “Neiespējamā misija” zvaigzne. Turklāt projektā piedalījās arī Sidnija Svīnija, divkārtēja “Emmy” balvas nominante, kas pazīstama ar saviem veiksmīgajiem seriāliem “Baltais lotoss”, “Eiforija” un “Kalpones stāsts”. Visa šī izcilā aktieru komanda ātri vien pārņēma režisora Rona Hovarda aizraušanos ar šo apbrīnojamo un neparedzamo stāstu.
"Ēdene" ir patiesi unikāla filma, kurā slavenais un miljonu kinoskatītāju iemīļotais režisors Rons Hovards ieguldījis savu dvēseli un daudzus savas dzīves gadus. Šādi stāsti uz lielā ekrāna nav bieži redzami, taču kas attiecas uz filmu "Ēdene", šī filma neapšaubāmi izcelsies starp pārējām un neatstās vienaldzīgus pilnīgi dažādu mērķauditoriju pārstāvjus.
Trilleris "Ēdene" - Latvijas kinoteātros no 5. septembra.
Par filmu: Viena no Galapagu salām kļūst par patvērumu cilvēku grupai, kuri vairs nevēlas dzīvot cilvēku sabiedrībā. Taču viņu līdzpastāvēšana drīz vien tiek izjaukta - intrigas un varas slāpes pārvērš debesu mājvietu par elli un noved pie virknes šausminošu notikumu, kuru noslēpums joprojām nav atrisināts.
Lomās: Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Jude Law, Daniel Brühl, Felix Kammerer, Toby Wallace, Richard Roxburgh
Režisors: Ron Howard